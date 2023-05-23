عارفة عبد الرسول تكشف سبب نجاح شخصية كوثر في مسلسل بالطو.. فيديو

كشفت الفنانة عارفه عبد الرسول، أسباب نجاح شخصية "كوثر" في مسلسل "بالطو"، قائلة "شخصية كوثر نجحت في المسلسل عشان هي شبهي اوي .. كوثر دي أنا .. انا فعلا كنت زيها كده في شغلي".

وأضافت "عارفه عبد الرسول" خلال حوارها التليفزيوني في برنامج "واحد من الناس" المذاع علي قناة "الحياة" الفضائيه، أنها كانت تعمل مديرة الإدارة الفنية في وزارة الثقافة، وخرجت علي المعاش علي درجة وكيل وزارة، موضحة أنها كانت تعمل بحزم في عملها، وعرف ذلك عنها.

وتابعت أنها قامت بالعديد من الأعمال الفنية في رمضان الماضي، مشيرة إلى أنها شاركت في مسلسل الأجهر ومسلسل بابا المجال.