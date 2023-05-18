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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

عارفه عبد الرسول تكشف بدايتها الفنية وحكايات بنت البقال مع عمرو الليثي

عارفة عبد الرسول
عارفة عبد الرسول

في حلقة فنية خاصة في العاشرة مساء الاثنين المقبل، تحل الفنانة عارفة عبد الرسول ضيفة علي الإعلامي د. عمرو الليثي ببرنامجه واحد من الناس علي شاشة قناة الحياة.

 

 و تكشف عارفة عبد الرسول خلال الحلقة أسرار وكواليس خاصة عن نشأتها بالإسكندرية وذكريات الطفولة والشباب ، و عملها بمحل البقالة الخاص بوالدها فى عمر ٧ سنوات ، و حكايات بنت البقال التى اشتهرت بها .

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 و عملها بمحل كوافير و محل حلوانى و مندوبة تأمين ، كما تتحدث عن قرابة الـ ٨٥ عمل بين السينما و التليفزيون و المسرح  ، و منها  أفلام كيرة والجن و الانس والنمس و ليلة قمر  و مسلسلات بالطو و احسن اب ورجالة البيت .

كما تتحدث عارفة عبد الرسول عن حياتها الخاصة و وزواجها  ، و علاقتها بأولادها حسن وحبيبة .

يذاع برنامج واحد من الناس في العاشرة مساء الاثنين المقبل علي شاشة قناة الحياة

أسرار وكواليس الاسكندرية الإعلامى د عمرو الليثى الانس والنمس الفنانة عارفة عبد الرسول

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