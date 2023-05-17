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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خالد النبوي: هذا سر اختيار اسم مسلسل «رسالة الإمام» |فيديو

الفنان خالد النبوي
الفنان خالد النبوي

كشف الفنان خالد النبوي أنه لم يقلق من تقديم شخصية الإمام وسط السباق الرمضاني، خاصة مع غياب هذه النوعية من الدراما  على مدار سنوات قائلاً: “مش بقلق من المنظور ده طول الوقت بعمل حاجة عكس الموجود ولما عملت "ممالك النار” كان معروضًا وقتها أربعة أو خمسة أعمال وماعجبنيش حاجة غير شخصية طومان باي".
وأشار خالد النبوي، خلال لقاء له لبرنامج “كلمة أخيرة”، عبر فضائية “أون” إلى أن أكثر الأمور التي بالإمكان أن تسبب له قلقًا عند اختيار عمل هي أنه لا يستطيع منح الدور الوقت الكافي أو أن تكون عناصر وكفاءات العمل غير مكتملة  وقال: "ممكن  يقلقني بس أني ماديش الحاجة وقتها أو أتعثر في الحصول على الكفاءات وما أنقذ  هذا المشروع هي الكفاءات ".

 

وتابع،  أن أكثر شيء أقلقه من العمل أنه يقدّم شخصية العَالِم قائلاً : "اللي يخوفني ويقلقني أن بطل المسلسل عَالِم وده مش معتاد عليه.

 

الأفضل أن نضيف كلمة رسالة الإمام  


وحول أسرار اختيار الاسم قال: "في بادئ الأمر كان اسمه "زيارة الإمام" لأنه  كان بييجي يزور مصر في زيارات وقضى  بها خمس سنوات وعندما قال لي المنتج  محمد السعدي نفسي اسميه "الإمام" قلت له حلو  بس فيه أئمة كتير.. والأفضل أن نضيف كلمة “رسالة الإمام” وعجبته وتم الاستقرار على الاسم كونه لديه كتاب تحت اسم "الرسالة".

خالد النبوى شخصية الامام رسالة الإمام السباق الرمضانى الدراما

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