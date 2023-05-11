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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

فى حلقة استثنائية

لميس الحديدي تحاور خالد النبوي من داخل ديكور مسلسل «رسالة الإمام»

صدى البلد

فى حلقة استثنائية تحاور الإعلامية لميس الحديدي الفنان خالد النبوي من داخل ديكور مسلسل "رسالة الإمام" ومن المقرر عرض الحلقة  قريبا على شاشة ON في برنامج" كلمة أخيرة" في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء.

 نشر الفنان خالد النبوى مقطع فيديو من كواليس مسلسله الأخير “رسالة الإمام” والذى عرض فى رمضان المنصرم وذلك أثناء تجهيزه لتصوير إحدى المشاهد وهو يرتدى العمة. 

وعلّق خالد النبوى على الفيديو قائلاً: "متشكر يا عم زكريا من غيرك لا تكتمل الشخصية..
بس قول الحق بعرف أربط العمة أحسن، صح ؟". 

وظهر خالد النبوى فى الفيديو وهو يحاول ربط العمة على عم زكريا وقام بمداعبته. 

أبطال مسلسل رسالة الإمام

"رسالة الإمام" بطولة خالد النبوي، نضال الشافعي، خالد أنور، أروى جودة، حمزة العيلي، أحمد الرافعي، فرح بسيسو، وخالد القيش، سلمي أبو ضيف، بجانب عدد من ضيوف الشرف.

أحداث مسلسل رسالة الإمام

وتدور أحداث المسلسل  في نهاية القرن الثاني وبداية القرن الثالث الهجري، حيث كانت مصر تشهد صراعًا على السلطة في هذه الفترة إلى جانب محاولات انفصالية وتشتت مذهبي وضغوط اقتصادية ثقيلة وفي وسط تلك الظروف يصل إلى مصر الإمام "محمد بن إدريس الشافعي" ليسهم بعلمه وشخصيته وحضوره في تخطي مصر لهذه الصعاب.. كما يعيد استكشاف حياته وماضيه ليستكشف أن الثبات على رأي رغم ظهور ما يثبت خطأ الرأي ليس أمرا محمودا.

“رسالة الإمام” خالد النبوى رسالة الإمام لإعلامية لميس الحديدي مسلسل رسالة الإمام نضال الشافعي

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