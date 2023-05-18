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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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خلال جلسة الحوار الوطني.. يوسف الحسيني يهاجم مسلسل «كليوباترا»: تافه

الإعلامي يوسف الحسيني
الإعلامي يوسف الحسيني

قال الإعلامي يوسف الحسيني، خلال كلمته اليوم، الخميس، بجلسة الحوار الوطني، باليوم الثالث له: “لفت نظري مجموعة من الأسئلة تحت عنوان من أكون كمصري.. هل أنا فرعوني؟ أو إسلامي؟ أو عربي؟.. أعتقد أننا لدينا إجابة قد تكون شاملة جامعة لا أحد يختلف عليها.. لأن عمليا هو أنا مصري منتمي للحضارة المصرية القديمة ولدي هوية وثقافة عربية وإسلامية ولدي بالتأكيد بعد إفريقي فى ثقافتي، ولكننا نغفل أن لدينا تأثير مهم جدا من حضارات وثقافات البحر المتوسط".

وأضاف الإعلامي يوسف الحسيني: “أعتقد أن هذا سبب حقيقي أو إن إغفال هذا وعدم الاهتمام به هو سبب حقيقي وراء شكل من أشكال تراجعنا الفكري أو الثقافي، لأننا حصرنا أنفسنا داخل شكل من الثقافة، أظنه فرض علينا، المشكلة ليست مستحدثة على الإطلاق، وفكرة انفصالنا عن هويتنا البحر متوسطية هي سبب رئيسي وراء وجود أفكار رجعية داخل المجتمع أدت فيما بعد ذلك إلى ظهور من يتحدث أو يتجرأ عن المفاهيم الوطنية باعتبارها حفنة من التراب العفن”.

وتابع: “كان هناك غياب كبير جدا من الدولة فى تقديم دعم ثقافي حقيقي للفرد والأسرة بالمفهوم الأكثر شمولية، وليس مرتبطا فقط بأننا ننشر مجموعة من العناوين أو الكتب.. ولكن هسأل دائما على حركة الترجمة من وإلى الخارج إلى الداخل.. والذى أرى أننا نعاني من قصور حقيقي بها”.

وأشار الإعلامي يوسف الحسيني إلى أن: “كليوباترا بيضاء أم سمراء ولا أعرف من شاهده ولكني رأيته، وهو مسلسل تافه عمليا هو لا يخاطب الأكاديميين، وكويس إن موجود معنا فى الجلسة الدكتور وسيم السيسي.. وهو رجل فاهم.. وهو مسلسل معمول لتغيير وتثبيت صورة معينة ليست فى ذهننا المصرية.. ولكن فى الذهن العالمي عن طريق أكبر المنصات العالمية”.

الإعلامي يوسف الحسيني يوسف الحسيني الحوار الوطني جلسة الحوار الوطنى كليوباترا

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