محمود سعد : منطقة سقارة بها أماكن مشهورة بالتعويذات من 150 سنة

قال الإعلامي محمود سعد، إن الكلمة الطيبة لها تأثير إيجابي ومثلها الكلمة السيئة لها تأثير سلبي وسام على الشخص مثل الكلمة الطيبة التي تطيب بها الحياة، مضيفاً أن الكلمة القوية تعطي قوة وشئ عظيم والكلمة الضعيفة "تعمل هبوط حاد في الدورة الدموية" وهذا ما قدمه الفنان العظيم نور الشريف في أدواره.



وأضاف «محمود سعد » من خلال تقديمه لبرنامج “باب الخلق” على قناة "النهار" أن منطقة سقارة بها أماكن مشهورة بالتعويذات من 150 سنة قبل الميلاد، لافتاً إلى أنها سميت من قبل المستشرقين كتاب الموتى ولكن المصريين سموها الخروج للنور.



وأشار الإعلامي محمود سعد، إلى أن جزء من بردية "اني" السلام عليك أيها الإله الأعظم إله الحق، لقد جئتك يا إلهي خاضعاً لأشهد جلالك، جئتك يا إلهي متحلياً بالحق متخلياً عن الباطل، فلم أظلم أحد ولم أسلك سبيل الضالين، لم أحنث في يمين ولم تظلني الشهوة.