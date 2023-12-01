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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

القرموطي : مبادرة حياة كريمة صنعت انتعاشة في جميع القرى

جابر القرموطي
جابر القرموطي

أكد الإعلامي جابر القرموطي، أن مبادرة حياة كريمة صنعت انتعاشة في جميع القرى، وقال: ذهبنا لقرى شما في محافظة المنوفية لنشارك ما قدمته مبادرة حياة كريمة لهذه القرى من تطور كبير ومتميز.

وأضاف « القرموطي » من خلال تقديمه لبرنامج “مانشيت” على "سي بي سي" أن عندما ذهبنا لمحافظة المنيا تطورت القرى بشكل كبير ومن ثم قرية شما المنوفية، لافتاُ إلى أن عندما تدخل حياة كريمة لأي قرية تطور كل ما بها إلي أرقى وحياة تليق بالمواطن المصري.

 

ولفت إلى أن اليوم هو الـ 54 على الاعتداء الوحشي من جيش الاحتلال الإسرائيلي على أهلنا في غزة، مضيفا أن جميعنا مصممين و مبهورين ولدينا عزيمة وإرادة لنواصل تحقيقات الخارجية وهي تعطينا دافعة للتعامل مع المواطن.

القرموطي جيش الاحتلال غزة مانشيت حياة كريمة

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