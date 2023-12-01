مفاجأة في أسعار الأرز الشعير.. كم وصل سعر الطن اليوم؟

كم سعر الأرز الشعير؟.. تصدر هذا التساؤل، محرك البحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك لاهتمام المواطنين بهذه السلعة الأساسية، خاصة بعد قرارات الحكومة الأخيرة.

وسجل سعر الأرز الشعير، تراجعا ملحوظا مؤخرا بعد مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الغذائية، لتوفيرها للمواطنين بأسعار قليلة، حيث وصل سعر الطن الأرز الشعير 13 ألف جنيه.

كم سعر الأرز الشعير اليوم؟

انخفض سعر طن الأرز الشعير، اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، في بداية التعاملات اليومية بالأسواق سواء كان عريض الحبة ورفيع الحبة، وذلك بعد الزيادة التي شهدتها الأسعار على مدار الأيام الماضية.

وأعلنت بوابة الأسعار التابعة لسوق السوق عبر بيان لها في وقت سابق من اليوم 1 ديسمبر 2023 ، أن هناك تراجع في سعر طن الأرز الشعير اليوم في مصر، سواء كانت عريض الحبة ورفيع الحبة.

كذلك الأمر بالنسبة إلي أسعار الأرز الأبيض لنوعيه كسر 5% وكسر 3%، بعد وفرة في المعروض بالأسواق المصرية.

كم سعر طن الأرز الشعير؟

سجل سعر طن الأرز الشعير اليوم، عريض الحبة 19 ألفا و500 جنيه، بتراجع بلغ 150 جنيه لكل طن، واستقر سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة، عند 19 ألفًا.

وسجل سعر الأرز الشعير عريض الحبة حوالي 25 جنيه للكيلو الواحد، فيما بلغ سعر الأرز الشعير رفيع الحبة حوالي 23 جنيه للكيلو الواحد.

أسعار الأرز اليوم

سجلت أسعار الأرز المصري اليوم للطن الواحد عريض الحبة كسر 3%، ما بين 29500 جنيه للطن الواحد.

كما وصلت أسعار الأرز المصري اليوم للطن الواحد رفيع الحبة كسر 3%، عند مستوي 28300 جنيه للطن الواحد.

فيما بلغ سعر كيلو الأرز في الأسواق عند 26 جنيها للكيلو، وبلغ سعر الأرز الأبيض في منافذ التموين عند 12.6 جنيه للكيلو.

أسعار السلع الأساسية

وصل سعر الفول المعبأ اليوم لـ 40.17 جنيه للكيلو، فيما وصل سعر الدقيق بقيمة 22.95 جنيه للكيلو.

وصل سعر كيلو السكر المعبأ حوالي 39.78 جنيه، بانخفاض 3.75 جنيه، وكذا وصل سعر كيلو الأرز الأبيض في الأسواق المصرية بقيمة 35 جنيه.

يذكر أن الحكومة سبق وأعلنت عن توافر الأرز الشعير بكميات كبيرة من المعروض منه للبيع داخل الأسواق العامة، بما يسد احتياجات ملايين المستهلكين بالسوق المحلية.

وتجدر الإشارة الي أن محافظتي كفر الشيخ والدقهلية، تنتجان حوالي 82% من محصول الأرز الشعير المنزرع علي مستوي المساحات المنزرعة بمحافظات الجمهورية من العام الحالي 2023.