القومي لإنتاج الأرز: محطة سخا تنتج 70 % من التقاوي للمحاصيل الجديدة

قلعة البحث العلمي الزراعي في مصر

أكد الدكتور حمدي موافى رئيس المشروع القومي للتطوير إنتاج الأرز، أن أبرز الشلالات من محاصيل الأرز الجديدة عالية الجودة.



وأوضح حمدي موافى، خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن قسم بحوث الأرز يأخد تقاوي والتي تبلغ 800 نوع من التقاوي بجانب التقاوي المتجانسة للعمل علي زرعها في الموسم القادم وذلك لتوفير التقاوي وزيادة الإنتاج.

قلعة البحث العلمي الزراعي في مصر

وقال رئيس المشروع القومي للتطوير إنتاج الأرز، إن محطة سخا تنتج 70 % من التقاوي لمحاصيل الأرز الجديدة، واصفا بأن سخا هي قلعة البحث العلمي الزراعي في مصر.

وشدد على أن محطة سخا بكفر الشيخ تعد أكبر قلعة للبحث العلمي في مصر والشرق الأوسط.