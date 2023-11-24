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حمدي موافي : محاصيل الأرز الجديدة تساعد في ترشيد المياه ومواجهة التغيرات المناخية

حمدي موافي، رئيس
حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز

كشف حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز، تفاصيل جديدة عن زراعة محاصيل الأرز الجديدة.

وأكد "موافي"، خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن الأصناف الجديدة من محاصيل الأرز هدفها الرئيسي هو توفير المياه، لافتا الي أن المحاصيل الجديدة تواجه الملوحة  في الأرض والتغيرات المناخية.

وشدد رئيس المشروع القومي لتطوير إنتاج الأرز، على  أن مصر تحقق اكتفاء ذاتي من الأرز، وفائض بعد استنباط سلالات جديدة، متابعاً، أن  مصر تحتل مكان مرموقة عالميا وانتاجية الفدان وصلت 6 أطنان.

 

حصلنا على الجائزة الدولية الذهبية لأول مرة في الغذاء


واستطرد "حصلنا على الجائزة الدولية الذهبية لأول مرة في الغذاء في معرض جنيف الدولي على معرض سخا سوبر 300 وأخذ جائزة جنيف الدولية للابتكارات".

وأشار أن نجاحهم في زراعة عشرات الأصناف من الأرز عالية الانتاجية التي تتحمل التغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه قد وصلوا لإنتاج 54 اصناف جديدة من الأرز باستهلاك مياه أقل.

ونوة إلى أن هدفهم من زراعة المحاصيل الجديدة هو ترشيد استخدام المياه ومواجهة التغيرات المناخية.

وأردف أن انتاج سلالات الأرز الهجين تزيد انتاج الأرض 25% والأرز الهجين السوبر ينتج سلالات عالية.

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