حمدي موافي: إنتاج المحاصيل الجديدة من الأرز وصل لـ 6 أطنان

أكد الدكتور حمدي موافى رئيس المشروع القومي للتطوير إنتاج الأرز، أن إنتاج المحاصيل الجديدة من الأرز وصل لـ 6 أطنان واستهلاك نسبة مياة أقل.



وأوضح حمدي موافى، خلال لقاء ببرنامج "مانشيت"، مع الاعلامي جابر القرموطي، على قناة سي بي سي، أن محطة سخا نجحت في زراعة عشرات الأصناف من محاصيل الأرز الجديدة عالية الإنتاج وتتحمل التغيرات المناخية الصعبة.



وأضاف رئيس المشروع القومي للتطوير إنتاج الأرز، أن محاصيل الأرز الجديدة تتمتع بسنابل قوية وعملاقة وفي نفس الوقت تتمتع بإنتاجية عالية في كل المحاصيل.

الأصناف التقليدية

وأشار الدكتور حمدي موافى رئيس المشروع القومي للتطوير إنتاج الأرز، إلى أن الأصناف التقليدية في محاصيل الأرز مختص بها مراكز أبحاث معينة، مردفا أن الفلاح المصري لدية قوة في الابتكار في مجال الزراعة علي مدار التاريخ.