وزير التموين: مصر لديها اكتفاء ذاتي من الأرز.. واحتياط السلع الأساسية آمن| صور

قال الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أنه هناك اكتفاء ذاتي من سلعة الأرز ، وليس هناك نقصا في المعروض .

وأضاف وزير التموين أنه تم استيراد الأزر من دولة الهند لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلعة واستعدادا لحلول شهر رمضان المبارك.

وأكد وزير التموين على توافر الدواجن والبيض بكميات كبيرة وبأسعار وصفها ب" المعقولة"، مشيراً إلى أن الوزارة تبذل مجهودا كبيرا لمنع ارتفاع الأسعار ، ولكن أسعار السلع تتأثر بالأسعار العالمية في الخارج وارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه.

وأكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية استمرار التعاقدات لتوفير السلع الأساسية بالمنافذ، لافتًا إلى أن المخزون السلع الاستراتيجي يكفي مدة لا تقل عن 6 أشهر.

وقال الوزير: إنه يتم حاليًا التنسيق مع الغرف التجارية لإقامة معارض اهلا رمضان بمختلف المحافظات لتوفير السلع الأساسية والاستهلاكية بتخفيضات للمواطنين.