نشرة المرأة والصحة.. نجوم أثاروا الجدل بافتتاح مهرجان البحر الأحمر وفستان شيرين عبد الوهاب يسبب ضجة

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

توافد مساء أمس العديد من النجوم والنجمات للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثالثة بجدة بالمملكة العربية السعودية.

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال مشاركتها مساء أمس في حفل روائع السنباطي.

تصدرت طريقة عمل طاقية السلطان مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وتعتبر من الوصفات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك.

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور جديدة لها خلال مشاركتها في حفل مهرجان البحر الأحمر.

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة دينا الشربيني، خلال مشاركتها مساء أمس في مهرجان البحر الأحمر.

حرص العديد من نجوم الفن و المشاهير على حضور مهرجان البحر الأحمر مساء أمس في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بدورته الثالثة.