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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة والصحة.. نجوم أثاروا الجدل بافتتاح مهرجان البحر الأحمر وفستان شيرين عبد الوهاب يسبب ضجة

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب

نشر موقع “صدى البلد” عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، ونعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

من الأكثر جرأة؟.. نجمات تألقن باللون الأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

توافد مساء أمس العديد من النجوم والنجمات للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثالثة بجدة بالمملكة العربية السعودية.

فستان شيرين عبد الوهاب يثير الجدل في حفل روائع السنباطي| سعره خرافي

تداول مستخدموا مواقع التواصل الأجتماعي صورا للفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك خلال مشاركتها  مساء أمس في حفل روائع السنباطي.

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل طاقية السلطان

تصدرت طريقة عمل طاقية السلطان مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، وتعتبر من الوصفات الشهية واللذيذة التي يمكنك إعدادها و تقديمها لأفراد أسرتك.

 

ناقد موضة يهاجم نادين نجيم بسبب فستانها في مهرجان البحر الأحمر.. شاهد

حرصت الفنانة اللبنانية نادين نجيم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صور  جديدة لها خلال مشاركتها في حفل مهرجان البحر الأحمر.

سعر غير متوقع لـ فستان دينا الشربيني بمهرجان البحر الأحمر.. شاهد

تداول مستخدموا مواقع التواصل الاجتماعي صورا جديدة للفنانة دينا الشربيني، خلال مشاركتها مساء أمس في مهرجان البحر الأحمر.

بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

حرص العديد من نجوم الفن و المشاهير على حضور مهرجان البحر الأحمر مساء أمس في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بدورته الثالثة.

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