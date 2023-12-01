من الأكثر جرأة؟.. نجمات تألقن باللون الأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

توافد مساء أمس العديد من النجوم والنجمات للمشاركة في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في نسخته الثالثة بجدة بالمملكة العربية السعودية.

جذبت الكثير من نجمات الفن والمشاهير الأنظار بمجموعة من الفساتين المتنوعة و المواكبة لأحدث صيحات الموضة، ولكن يعتبر اللون الأسود هو اللون السائد والذي أعتمدت العديد من النجمات مساء أمس.

تزينت السجادة الحمراء مساء أمس في افتتاح مهرجان البحر الأحمر بالفساتين ذات اللون الأسود المتنوعة والتي اختلفت موديلاتها من نجمة لأخرى، خطفت بعض التصميمات الأنظار بالتطريزات الراقية و التفاصيل المميزة.

ومن أبرز النجمات التي ظهرت باللون الأسود في مهرجان البحر الأحمر هن الفنانة ليلي علوي، شيرين رضا، ياسمين صبري، أمينة خليل، نادين نجيم، ياسمين رئيس.

إليكم الصور..

افتتاح مهرجان البحر الأحمر

افتتاح مهرجان البحر الأحمر

افتتاح مهرجان البحر الأحمر

افتتاح مهرجان البحر الأحمر

افتتاح مهرجان البحر الأحمر

افتتاح مهرجان البحر الأحمر

افتتاح مهرجان البحر الأحمر

افتتاح مهرجان البحر الأحمر

افتتاح مهرجان البحر الأحمر