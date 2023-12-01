بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

حرص العديد من نجوم الفن و المشاهير على حضور مهرجان البحر الأحمر مساء أمس في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بدورته الثالثة.
من المعروف أن النجمات و المشاهير هن اللذين يجذبون الأنظار على السجادة الحمراء عند حضور المهرجانات السينمائية بالفساتين و الإطلالات المتنوعة و الملفتة التي يظهرن بها .
لكن أثار مساء أمس العديد من النجوم الرجال الجدل حول ملابسهم والبدل الغريبة و الملفتة للأنظار، حيث أعتمد البعض منهم على البدل المصنوعة من الأقمشة المنقوشة و الغريبة مما أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا.
ومن أبرز النجوم الرجال الذين أرتدوا بدل مثيرة للجدل هم الفنان نيقولا معوض، محمد ثروت، بوراك أوز، وغيرهم من النجوم.
إليكم الصور...