بسبب ملابسهم....نجوم رجال أثاروا الجدل في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

حرص العديد من نجوم الفن و المشاهير على حضور مهرجان البحر الأحمر مساء أمس في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك بدورته الثالثة.



من المعروف أن النجمات و المشاهير هن اللذين يجذبون الأنظار على السجادة الحمراء عند حضور المهرجانات السينمائية بالفساتين و الإطلالات المتنوعة و الملفتة التي يظهرن بها .



لكن أثار مساء أمس العديد من النجوم الرجال الجدل حول ملابسهم والبدل الغريبة و الملفتة للأنظار، حيث أعتمد البعض منهم على البدل المصنوعة من الأقمشة المنقوشة و الغريبة مما أثار الجدل بين رواد السوشيال ميديا.



ومن أبرز النجوم الرجال الذين أرتدوا بدل مثيرة للجدل هم الفنان نيقولا معوض، محمد ثروت، بوراك أوز، وغيرهم من النجوم.

إليكم الصور...



مهرجان البحر الأحمر

مهرجان البحر الأحمر

مهرجان البحر الأحمر

مهرجان البحر الأحمر