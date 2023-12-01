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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بسام راضي بعد الإدلاء بصوته: يوم فارق في تاريخ مصر للانطلاق للمستقبل

السفير بسام راضي
السفير بسام راضي

استقبل السفير بسام راضي واعضاء السفارة المصرية في روما المواطنيين من اعضاء الجالية المصرية فى روما بمقر اللجنة الانتخابية بالسفارة والتى بدأت أعمالها في التاسعة من صباح اليوم وتستمر حتى التاسعة مساءً لمدة ٣ ايام الجمعة والسبت والأحد، وقد صرح بسام راضى بعد الإدلاء بصوته في الانتخابات، ان هذا يوم تاريخى فارق فى عمر الوطن العزيز مصر لترسيخ الانطلاق للمستقبل وسط تحديات غير مسبوقة غاية في التعقيد والصعوبة يمر بها المحيط الاقليمى بمصر من كافة الاتجاهات الاستراتيجية. 

كما أكد بسام راضي ان السفارة استعدت جيداً لتنظيم هذا الاستحقاق الدستورى الهام على مدار الأشهر الماضية، حيث تم رفع كفاءة كافة الأجهزة والحاسبات الآلية الخاصة بالانتخابات وربط مقر اللجنة في السفارة ببث حى مباشر بالكاميرات مع الهيئة الوطنية للانتخابات وغرفة عمليات وزارة الخارجية وتم عقد جلسات توعية للعاملين بالسفارة لضمان سهولة وسلاسة استقبال المواطنيين والتأكد من سلامة الاجراءات، مضيفاً ان اي مواطن مصرى يتواجد على الأراضي الإيطالية سواء مقيم او غير مقيم وتنطبق عليه الشروط القانونية له الحق فى الإدلاء بصوته بالرقم القومى او جواز السفر السارى، مشيراً إلى أن البعثات المصرية في الخارج اصبح لديها خبرة متراكمة فى تنظيم الانتخابات والاستحقاقات الدستورية المختلفة خلال العشرة سنوات الماضية.

كان بسام راضي قد خاطب مؤخراً رموز الجالية المصرية في إيطاليا وتجمعاتها المختلفة مناشدا اياهم بالضرورة القصوى للإقبال وللمشاركة بالانتخابات الرئاسية باللجنة الانتخابية بمقر السفارة سواء بالسفارة بالعاصمة روما او بالقنصلية العامة فى مدينة ميلانو وذلك لممارسة حقهم الدستوري والوطني وتفعيل ارادتهم نحو مستقبل وطنهم الام مصر، وإطلاق رسالة للعالم بشأن مدى الوعى الذى يتمتع به المصريين بالخارج وكذلك الاستقرار بمفهومه الشامل التى تنعم به مصر سياسياً واجتماعياً وأمنياً.

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