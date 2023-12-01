عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

التعليم العالي: ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية إلى 28 مليار جنيه خلال 2023

التعليم العالى
التعليم العالى

أكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي، أن منظومة المستشفيات الجامعية شهدت خلال عام 2023 العديد من الإنجازات المتميزة، مشيرًا إلى أن المستشفيات الجامعية تقدم خدمات طبية مُتميزة وتعتبر مراكز للتعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى أنها تلعب دورًا مهمًا في توفير الرعاية الصحية لجميع المواطنين.

وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تحديث أداء المستشفيات الجامعية من خلال برامج تعليمية وتدريبية وتقديم خدمات علاجية حديثة، فضلًا عن التركيز على التخصصات البينية(المُتداخلة) والتحول الرقمي.

وأشار د. أيمن عاشور إلى ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية من 10 مليارات جنيه خلال عام 2014 إلى 28 مليار في عام 2023، مؤكدًا على أن جمهورية مصر العربية يتوافر بها  125 مستشفى جامعيًا، توفر ٣٣ ألف سريرًا تقدم خدمات طبية متنوعة، موضحًا أنه جاري إنشاء ٣٣ مستشفى جامعي جديد.

ونوه د بأن المستشفيات الجامعية شاركت بفعالية في تنفيذ عدة مبادرات للسيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية ومنها "التشخيص عن بُعد" ومبادرة القضاء على قوائم الانتظار و مبادرات الأورام.

من جانبه، أكد الدكتور وليد أنور أمين عام المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية أنه يوجد معمل مرجعي هدية من CDC/USAID يقدم خدمات مرجعية وإختبارات كفاءة لـ 125 مستشفى جامعيًا ومعامل متنوعة، موضحًا أن الوزارة وقعت إتفاقيات تعاون وشراكات دولية مع الكلية الملكية للجراحين في أدنبرة، فضلًا عن توقيع بروتوكولات مع وزارة الصحة والسكان ومديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

وأشار د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى أن المستشفيات الجامعية في مصر تقدم خدمات رعاية صحية مُتميزة وتلعب دورًا محوريًا في التعليم الطبي والبحث العلمي، إضافة إلى الإستثمارات والتطوير المُستمر والذي يعكس التزام الدولة المصرية بتحسين الرعاية الصحية وتقديم خدمات طبية على مستوى عالمي.


 

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث والعلمي التعليم العالي المستشفيات الجامعية ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

700 جنيه دفعة واحدة|زلزال يضرب أسعار الذهب بسبب الدولار وعيار 21 مفاجأة

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

خارج التوقعات.. الأهلي يدرس عودة لاعب مفاجأة في الشتاء

الزمالك يقترب من حسم صفقة الموسم.. لاعب سوبر

بيرسي تاو الناجي الوحيد من فرمان كولر..هل طلب السويسري الإطاحة بـ بيبو؟

لماذا سميت سورة الكهف بـ الحائلة؟.. أسرارها وأفضل وقت لقراءتها يوم الجمعة

الخطيب يفتح باب الرحيل أمام أي لاعب من الأهلي .. تفاصيل

إبراهيم سعيد يكشف عن بديل أوفا في الأهلي

ترشيحاتنا

المفاوضات مستمرة.. قطر تنزعج بقوة من استئناف عدوان الاحتلال على غرة

حملات دعم موسعة للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي أمام لجان الاقتراع بفرنسا

توافد المصريين بالنمسا على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

الرئيس البرازيلي بقمة المناخ: البشرية تعاني من الجفاف والفيضانات ونحتاج لأفعال ملموسة

رداً على هجمات الاحتلال.. سرايا القدس تقصف محور نتساريم بقذائف الهاون

التعليم العالي: ارتفاع ميزانية المستشفيات الجامعية إلى 28 مليار جنيه خلال 2023


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الأكثر جرأة؟.. نجمات تألقن باللون الأسود في افتتاح مهرجان البحر الأحمر

فستان شيرين عبد الوهاب يثير الجدل في حفل روائع السنباطي| سعره خرافي

بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل طاقية السلطان

بفستان مكشوف.. أمينة خليل تبهر متابعيها بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر| شاهد

فيديو

أطفال فلسطينيون يتمنون شربة ماء ويمثلون أنها موجودة.. شاهد

مقطع فيديو يبرز موقف محرج لفتاة هندية في حفل زواج | بالفيديو

صانعة أفلام يـ.ـهـ.وديـ.ـة تعلن تخليها عن الجنسية الإسـ.رائيـ.ليـ.ـة.. ماذا قالت؟

بـ 120 ألف دولار.. مقترح برلماني لحل أزمة العملة بكلاب الشوارع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: الراعي الرسمي للإنسانية في المنطقة

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: بدلة "بيبي" وبيجامة "جو"

كابتن عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: "TRAINAIR PLUS" طريق الإيكاو نحو تنمية مستدامة للنقل الجوي

اﻟﻤﺰﻳﺪ