أبناء مصر بالمغرب يشاركون في التصويت بالانتخابات الرئاسية

شاركت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لقطات من مشاركة وتوافد من أبناء الجالية المصرية في المغرب على لجان الاقتراع للإدلاء بأصواتهم خلال الساعات الأولى من بدء عمليات التصويت للمصريين بالخارج.

وقالت الحملة إنه يمكنكم أيضاً مشاركتنا بفيديوهات وصور مشاركة أبناء الجاليات المصرية في الخارج أثناء عمليات الاقتراع على الانتخابات الرئاسية 2024 عبر الرقم التالي: ⁦01093576357⁩

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.