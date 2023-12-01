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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس الكيان الصهيوني يلتقي أمير قطر على هامش قمة المناخ بالإمارات

رئيس الاحتلال وأمير
رئيس الاحتلال وأمير قطر

التقى رئيس الكيان الصهيوني، إسحاق هرتسوج، اليوم الجمعة، مع أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على هامش مؤتمر قمة المناخ في دولة الامارات العربية المتحدة.

ولم يقدم مكتب رئيس الاحتلال مزيد من التفاصيل؛ بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

ووصل أمير قطر إلى مدينة إكسبو دبي، في وقت سابق من اليوم، لحضور فعاليات اليوم الأول من القمة العالمية.

ويشارك هرتسوج في COP28 للأمم المتحدة لإجراء محادثات جانبية مع المسؤولين حول الجهود المبذولة لتحرير الرهائن الإسرائيليين في غزة.

وقبل أعربت الخارجية القطرية، اليوم الجمعة، عن أسفها الشديد لاستئناف عمليات القتال في غزة.

وذكرت الخارجية القطرية، في بيان لها بشأن استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، إن المفاوضات مستمرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف العودة إلى حالة الهدنة.

وأعلن جيش الاحتلال، اليوم الجمعة،  أنه يتأهب للمرحلة القادمة من الحرب.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة بارتفاع ضحايا مج.ازر الاحتلال الاسرائيلي خلال ثلاث ساعات من انتهاء الهدنة الى استشهاد 32 مواطنا وإصابة العشرات بجراح مختلفة معظمهم من الاطفال والنساء.

وفي وقت سابق من اليوم، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قد تم إطلاق العديد من الصواريخ من غزة قبل الساعة 7 صباحا مباشرة، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنة هوليت الجنوبي.

وأضاف أن القبة الحديدية لم تستخدم لاعتراض المقذوفات لأنها كانت متجهة إلى مناطق غير مأهولة.
وادعى أنه كان هناك العديد من عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6 صباحا.

وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة تنفذ موجة من الغارات الجوية ضد أهداف حماس في قطاع غزة.

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