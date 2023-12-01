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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إعلام فلسطيني: رصد 40 غارة إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة

غزة
غزة

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبر عاجل يفيد أن الاحتلال الإسرائيلي، أعلن اليوم ، أن طائراته الحربية شنت غارات على أهداف تابعة لحركة حماس الفلسطينية في قطاع غزة.


وفي نفس السياق قال إعلام فلسطيني إنه جرى رصد أكثر من 40 غارة إسرائيلية على غزة منذ انتهاء الهدنة.


 ووفقا لوكالة الصحافة الفلسطينية "صفا"، ارتفع عدد الشهداء منذ استئناف الاحتلال عدوانه على القطاع قبل أقل من 3 ساعات إلى 26 إلى جانب عشرات الإصابات المختلفة، معظمها من الأطفال والنساء.

وقصفت قوات الاحتلال مبنى داخل بلدية غزة وتواصل القصف المدفعي على محيط الساحة "ميدان فلسطين" وغزة القديمة

وقد أعلن مسئولو حماس إن الغارات الجوية الإسرائيلية أصابت جنوب غزة، بما في ذلك بلدة عبسان شرق بلدة خان يونس. أصابت ضربة أخرى منزلا شمال غرب مدينة غزة.

وقد سُمِعَ دوي انفجارات صاخبة ومستمرة قادمة من قطاع غزة، وتصاعد الدخان الأسود من المنطقة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن ثلاثة أشخاص استشهدوا في غارات جوية إسرائيلية في رفح، في جنوب القطاع.

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، أنه قد تم إطلاق العديد من الصواريخ من غزة قبل الساعة 7 صباحا مباشرة، مما أدى إلى دوي صفارات الإنذار في مستوطنة هوليت الجنوبي.

وأضاف أن القبة الحديدية لم تستخدم لاعتراض المقذوفات لأنها كانت متجهة إلى مناطق غير مأهولة.

كما ادعى أنه كان هناك العديد من عمليات الإطلاق في حوالي الساعة 6 صباحا.

وبناء على ذلك، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن طائراته المقاتلة تنفذ موجة من الغارات الجوية ضد أهداف حماس في قطاع غزة.

وأضاف أنه سيقدم المزيد من التفاصيل حول الهجمات قريبا.

وبدوره، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي في بيان إن حماس "انهتكت الإطار المحدد، ولم تفي بالتزامها بالإفراج عن جميع النساء الرهائن، وأطلقت صواريخ على إسرائيل".

وأضاف: "وسط العودة إلى القتال، نؤكد أن حكومة إسرائيل ملتزمة بتحقيق أهداف الحرب - إطلاق سراح رهائننا، والقضاء على حماس، وضمان عدم تمكن غزة من تهديد شعب إسرائيل مرة أخرى."

 

غزة

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