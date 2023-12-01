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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أبناء مصر في جنيف بسويسرا وإسبانيا يشاركون في عملية الاقتراع بالانتخابات الرئاسية

مصريو سويسرا
مصريو سويسرا

توافد أبناء الجالية المصرية على مقر السفارة المصرية فى جنيف بسويسرا للمشاركة في عملية التصويت بالانتخابات الرئاسية تزامنا مع بدء عمليات الاقتراع بمقر السفارة.

كما توافد أبناء الجالية المصرية بإسبانيا على السفارة المصرية في مدريد للإدلاء بأصواتهم خلال الانتخابات الرئاسية 2024.

يذكر أن تصويت المصريين في الخارج حدده الجدول الزمني خلال أيام 1، و2، و3 ديسمبر من الساعة التاسعة صباحًا وحتى التاسعة مساءً، وفقًا للتوقيت المحلي لكل دولة.

#عبد_الفتاح_السيسي 
#تحيا_مصر 
#رمز_النجمة
#الانتخابات_الرئاسية_للمصريين_بالخارج_2024

الانتخابات الرئاسية السفارة المصرية اسبانيا سويسرا

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