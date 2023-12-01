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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

عمليات التنسيقية لمتابعة انتخابات المصريين بالخارج: دول الخليج الأعلى مشاركة

التنسيقية
التنسيقية

 بدأت غرفة العمليات المركزية بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين لمتابعة الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج منذ مساء أمس الخميس ، وعلى مدار الساعة، مع بدء العملية الانتخابية في أول دولة وهي نيوزلاندا مع فارق توقيت مع مصر يصل إلى 11 ساعة ثم استراليا ثم اليابان، وقد تابعت الغرفة المركزية سير العملية الانتخابية على مدار الساعة وفي مختلف دول العالم عبر متابعيها من المصريين في الخارج في مختلف القارات.


وتستمر العملية الانتخابية للمصريين في الخارج على مدار 3 أيام 1 ، 2 ، 3 ديسمبر الجاري، من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 9 مساء بتوقيت كل دولة، وسط تسهيلات من كل السفارات والقنصليات، التي بلغت 137 سفارة وقنصلية من 121 دولة على مستوى العالم.


وقد رصدت غرفة العمليات المركزية للتنسيقية اقبال كبير للمصريين بالخارج في مختلف مراكز الاقتراع بالسفارات والقنصليات، وتعد نسبة المشاركة في منطقة الخليج العربي هي الأعلى نظرا لكثافة تواجد المصريين العاملين بالخارج هناك، وقد بدأت السفارات والقنصليات فتح مراكز الاقتراع في موعدها الساعة 9 صباحًا بحسب توقيت كل دولة، ولم ترصد الغرفة أي تأخير في بدء العملية الانتخابية في أي دولة.


وتستمر العملية الانتخابية دون أي مخالفات انتخابية وتتم وفقًا لقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وبتعاون ملحوظ من وزارة الخارجية ووزارة الهجرة والمصريين في الخارج لتسهيل على المواطنين الإدلاء بأصواتهم. 

الانتخابات الرئاسية للمصريين في الخارج تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين العملية الانتخابية للمصريين في الخارج الهجرة وزارة الخارجية

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