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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكاديمية الشرطة تستضيف دورة تدريبية في مجالي مكافحة العنف ضد المرأة وحقوق الإنسان

دورة تدريبية
دورة تدريبية

استضافت وزارة الداخلية ممثلةً فى"مركز بحوث الشرطة" بأكاديمية الشرطة دورة تدريبية فى مجالى (مكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان) بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة (UNODC) للكوادر الأمنية بوزارة الداخلية .

 وتضمن البرنامج العديد من المحاور من بينها (الإطار العام والقانونى لمكافحة العنف ضد المرأة - خصائص العنف ضد المرأة - إجراءات وتحديات التحقيق فى جرائم العنف ضد المرأة - تقييم المخاطر لحماية ضحايا العنف ضد المرأة - الإطار التشريعى لجرائم الآداب العامة وإفساد الأخلاق فى قانون العقوبات المصرى) .

 ويعكس تنظيم هذه الدورة ، والتى تأتى ضمن سلسلة دورات تدريبية فى هذا المجال الحرص الدائم لوزارة الداخلية على صقل القدرات الذاتية للعنصر البشرى فى مختلف المجالات الأمنية لاسيما المعنيين بملف (مُكافحة العنف ضد المرأة - حقوق الإنسان) .

وذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التى ترتكز أحد محاورها على التطوير الدائم والمُستمر لكافة العاملين بها والترحيب الدائم بالتعاون المُثمر والبناء بينها وبين الكيانات الأممية المعنية ودول الإتحاد الأوروبى فى هذا المجال.


 

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الأمم المتحدة الآداب العامة العنف ضد المرأة المخدرات والجريمة بحوث الشرطة جرائم العنف حقوق الإنسان دورات تدريبية

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