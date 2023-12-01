السعودية تستضيف الأدوار النهائية في دوري أبطال آسيا للنخبة

أكد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم اليوم الجمعة اختيار نظيره السعودي لاستضافة الأدوار النهائية من بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة في المواسم 2024-2025 و2025-2026.

وتشهد البطولة مشاركة 24 ناديًا سيتم توزيعها على قسمين، بحيث يضم كل قسم 12 ناديًا في منطقتي الغرب والشرق، لتنافس بنظام الدوري من ذهاب وإياب، ويتأهل الفرق المتأهلة إلى دور الـ16، ثم يتنافس الفائزون في دور الـ16 في الأدوار النهائية.

ومن المقرر أن تقام الأدوار الحاسمة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2024/2025 خلال الفترة من 25 أبريل حتى 4 مايو 2025، حيث سيحصل الفائز باللقب على جائزة مالية قدرها 12 مليون دولار، وهي ثلاثة أضعاف الجائزة المخصصة للفريق الفائز في النسخة الحالية من البطولة.

تم اختيار الاتحاد السعودي لكرة القدم لاستضافة الأدوار النهائية بناءً على تقييم للبنية التحتية ومتطلبات الضيافة، والعناصر العملياتية الأخرى المطلوبة لاستضافة هذه البطولة الهامة.