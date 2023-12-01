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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يبدأ التدريبات استعدادا لمواجهة سوار الغيني في الكونفدرالية

صدى البلد

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته عصر اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، استعداداً للقاء سوار الغيني في بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


 

وكان الجهاز الفني للزمالك بقيادة معتمد جمال منح اللاعبين راحة أمس من التدريبات، بعد الفوز على مودرن فيوتشر في الجولة السابعةلمسابقة الدوري الممتاز بهدفين دون مقابل.

 

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره سوار الغيني في التاسعة مساء يوم الأحد المقبل باستاد السلام، في إطار مبارياتالجولة الثانية لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.


 

وكان الزمالك فاز على أبو سليم الليبي بهدف دون مقابل، في إطار مباريات الجولة الأولى لمباريات بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

أبو سليم الليبي استاد السلام الجهاز الفني للزمالك الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية سوار الغيني مودرن فيوتشر

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