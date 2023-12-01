التموين تطرح زجاجة زيت بسعر 30 جنيها على بطاقات الدعم خلال ديسمبر

سعر الزيت اليوم.. بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع التموينية للمواطنين، اليوم الجمعة، أول ديسمبر من 2023، حيث ستتم عملية صرف هذه السلع عبر 40 ألف منفذ في جميع أنحاء البلاد، ويستفيد منها حوالي 64 مليون مواطن.

ويتم توفير 31 صنفًا مختلفًا من السلع التموينية بقيمة تصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا، مما يعادل حوالي 37 مليار جنيه سنويًا.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحى، أن هناك مخزونًا كبيرًا من السلع الأساسية يكفي لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وأشار إلى أن هناك توجيهات مستمرة تُقدم لشركات الجملة، بما في ذلك الشركات العامة والشركة المصرية لتجارة الجملة، لضمان استمرار توفير السلع المدعمة للمواطنين من خلال المنافذ التموينية المنتشرة في 1500 مخزن على مستوى البلاد.

قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر ديسمبر 2023

سعر السكر في التموين خلال شهر ديسمبر

سعر السكر المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعرزيت خليط 800 مللي في التموين خلال شهر ديسمبر

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

سعر الدقيق في التموين خلال شهر ديسمبر

الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيها.

سعر المكرونة 800 جم في التموين خلال شهر ديسمبر

المكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم في التموين خلال شهر ديسمبر

المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم في التموين خلال شهر ديسمبر

اللبن الجاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا في التموين خلال شهر ديسمبر

الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

سعر المربى في التموين خلال شهر ديسمبر

المربى.. أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا في التموين خلال شهر ديسمبر

التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيها.

سعر الجبن الأبيض في التموين خلال شهر ديسمبر

الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك في التموين خلال شهر ديسمبر

الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيها.

سعر الجبنة تتراباك في التموين خلال شهر ديسمبر

الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر الفول المعبأ في التموين خلال شهر ديسمبر

الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

سعر السمن في التموين خلال شهر ديسمبر

المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيها.

سعر العدس المجروش في التموين خلال شهر ديسمبر

العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيها.

سعر الصلصة في التموين خلال شهر ديسمبر

الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام في التموين خلال شهر ديسمبر

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

سعر البسكويت يويوز في التموين خلال شهر ديسمبر

البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو في التموين خلال شهر ديسمبر

البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر الصلصة في التموين خلال شهر ديسمبر

الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم في التموين خلال شهر ديسمبر

الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو في التموين خلال شهر ديسمبر

البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر صابون غسيل في التموين خلال شهر ديسمبر

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت في التموين خلال شهر ديسمبر

صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر مسحوق أتوماتيك في التموين خلال شهر ديسمبر

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيها.

سعر مسحوق عادي في التموين خلال شهر ديسمبر

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني في التموين خلال شهر ديسمبر

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر القهوة سريعة الذوبان في التموين خلال شهر ديسمبر

القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج في التموين خلال شهر ديسمبر

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

سعر حلاوة طحينية في التموين خلال شهر ديسمبر

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز في التموين خلال شهر ديسمبر

البسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه.

سعر الخل 5% 900 ملي في التموين خلال شهر ديسمبر

الخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات

قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين، إنه فور انتباه غرف العمليات بالوزارة ارتفاع أسعار السكر في الأسواق لمستويات 30 جنيها و35 جنيها بالفور تحركت الحكومة بالتعاون مع القطاع الخاص ممثل في الاتحاد العام للغرف التجارية لإطلاق مبادرة خفض أسعار 7 سلع أساسية منها السكر ليكون سعره في أماكن البيع التابعة للمبادرة 27 جنيها، مع استمرار إتاحته لنحو 72 مليون مواطن بسعر 12.60 جنيه على بطاقة التموين.

التموين توفر السكر للقطاع الخاص

وأضاف معاون الوزير لـ صدى البلد، أنه خلال المتابعة المستمرة لعمليات الاتاحة للسلع في الأسواق.. رصدت وزارة التموين عجزا في الكميات المطروحة من السكر من القطاع الخاص، تحركت الدولة أيضا ممثلة في وزارة التموين من اجل توفير السكر للقطاع الخاص.

وأوضح أن الوزارة تطرح للقطاع الخاص أسبوعيا نحو 80 ألف طن بسعر 24 ألف جنيه للطن معبأ في أجولة 50 كيلو للجوال ليعيد القطاع الخاص تعبئته زنة 1 كيلو جرام وليتم طرحه في المبادرة بسعر 27 جنيها للكيلو.

أماكن بيع السكر بسعر 27 جنيها للكيلو

وأشار إلى أن المباردة متاحة من خلال 1000 شادر منتشرة على مستوى المحافظات وأيضا 1000 سلسلة تجارية على مستوى الجمهورية بالإضافة إلى المجمعات الاستهلاكية التي يصل عدده اإلى 1400 مجمع استهلاكي.

واستطرد أحمد كمال أن عدد كبير من المواطنين يستفيدون من المبادرة في الوقت الحالي رغم وجود شكاوى من بعض المواطنين بعدم توافر السكر في منافذ المبادرة.. والسبب في ذلك هو الإقبال المتزايد على المنافذ ومحاولات الاستافدة بكميات أكبر من احتياج الأسرة وهو ما يؤثر على احتياج أسرة أخرى.

وطالب أحمد كمال المواطنين بالحصول على احتياجاتهم فقط من سكر المبادرة مستنكرا محاولات بعض المواطنين الحصول على 100 كيلو سكر من أحد منافذ المبادرة.

حجم الاستهلاك المحلي من السكر

وتابع، أن استهلاك مصر من السكر 3.2 مليون طن مقابل إنتاج قدره 2.8 مليون طن لتصبح الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك حوالي 400 ألف طن في السنة، وهو ما يمثل وصول مصر للاكتفاء الذاتي من السكر بنسبة 90% بالإضافة إلى شركات القطاع الخاص المقرر ان تفتح في محافظة المنيا ستصل مصر إلى اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 100%.

وأوضح أنه بسبب ارتفاع سعر السكر عالميا تخلت بعض شركات القطاع الخاص عن استيراد الكميات التي كانت تسد افجوة بين الإنتاج المحلي والاستهلاك ومن هنا جاء النقص في المعروض للأغرالض الصناعية أو التجارية في حين لم يحدث أي عجز في سكر التموين إطلاقا ومتوفر لصالح 22 مليون بطاقة تموينية يستفيد منها 64 مليون مستفيد ما يمثل 75% من استهلاك المواطنين آمن.

وبالنسبة لللمواطنين خارج منظومة التموين قامت الدولة على الفور بإطلاق مبادرة خفض الأسعار وضخ كميات كبيرة من السكر داخل المبادرة لتأمين احتياجاتهم.

التموين تطرح السكر للصناعات الغذائية

وأوضح أن الوزارة تقوم بطرح السكر الصناعي عبر البورصة المصرية للسلع للصناعات الغذائية بسعر يترواح من 30 إلى 23 ألف جنيه وهو أفضل حالا مما كان عليه في الاسواق بـ 45 ألف جنيه، لافتا إلى أن تأمين احتياجات الصناعات الغذائية من السكر بأسعار مناسبة يساهم في استقرار وخفض الأسعار.

وبالنسبة لشركات التعبئة أو التجارية تقوم بتوقيع إقرار يتضمن الكمية التي يحصل عليها والسعر وأماكن التوزيع وتحديد هامش الربح من 24 ألف جنيه للطن إلى 27 ألف جنيه للطن بالتالي يحصل على هامش ربح جيد خاصة وانه يحصل كل أسبوع على 250 طن.

وأوضح كمال أن الاحتياطي الاستراتيجي من السكر آمن لمدة 4 شهور حتى أبريل 2024 فيما سيبدأ الإنتاج الجديد لمصانع شركة السكر يناير 2024 والبنجر سيبدأ الإنتاج خلال فبراير 2024، بالإضافة إلى استيراد 150 ألف طن وتم تكريرهم بالاضافة الى التعاقد على استيراد 100 الف طن وطرح هيئة السلع التموينية ممارسة عامة لاستيراد 50 ألف طن أخرى سواء مكرر او خام يصل يناير 2024.

ونوه بأن الأمر يحتاج تنظيم التداول وإحكام السيطرة على الأسواق سيعود السكر إلى طبيعته في الأسواق سواء من حيث الوفرة أو السعر.