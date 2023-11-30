التموين تتخذ 4 إجراءات لخفض أسعار السكر | تفاصيل

اتخذت وزارة التموين إجراءات متعددة تهدف إلى توفير السكر واستقرار أسعاره في الأسواق أبرزها:

1. جلسة التداول على سلعة السكر الأبيض اليوم الخميس في البورصة المصرية للسلع:

وتُعقد جلسات التداول للسكر الأبيض بهدف تسهيل عملية بيع وشراء السكر بين شركات تجارة السكر وشركات التعبئة ويهدف ذلك إلى تقليل عدد الوسطاء والتجار في سلسلة التوريد وتقليل الهامش الربحي للوسطاء، مما يسهم في تقليل ارتفاع الأسعار وتوفير السكر بسعر أكثر عدالة.

2. استيراد السكر من الخارج بواسطة وزارة التموين والتجارة الداخلية:

قامت الوزارة بتوقيع عقود لاستيراد كميات كبيرة من السكر من الخارج بهدف زيادة المعروض من السكر في الأسواق المحلية وتلبية الطلب المتزايد حيث تم استقبال 170 ألف طن من السكر خلال الأيام الماضية، وهذا يساهم في توفير كميات إضافية من السكر في الأسواق.

3. توفير السكر في المجمعات الاستهلاكية:

تهدف وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى توفير السكر في 1300 مجمع استهلاكي تابع للوزارة ومنتشرة في جميع محافظات الجمهورية ويتم توزيع السكر في هذه المجمعات بسعر 27 جنيهًا للكيلو، وهو سعر ومناسب.

4. زيادة معدلات الضخ اليومي:

قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بزيادة معدلات ضخ السكر يوميًا لأكثر من 3 آلاف طن بهدف توفير السكر بأسعار مخفضة لأصحاب بطاقات التموين.

ويستفيد حوالي 64 مليون مواطن من منظومة دعم سلع البطاقات، ويتم توفير السكر لهؤلاء المواطنين بسعر 12.6 جنيه للكيلو.

وتواصل وزارة التموين اتخاذ الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار في سوق السكر وتوفيره بأسعار مناسبة للمستهلكين والمواطنين.