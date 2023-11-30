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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تربح 7 مليارات جنيه مع تباين أداء مؤشراتها

صوره ارشيفيه
صوره ارشيفيه

تباين أداء مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات  اليوم الخميس، آخر الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100، وربح رأس المال السوقي 7 مليارات جنيه عند مستوى 1.676 تريليون جنيه. 

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 0.1% ليغلق عند مستوى 24735 نقطة.

صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 29657 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 10531 نقطة.
 

تباين آداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

حنان رمسيس: مؤشرات البورصة تواصل اختراق القمم التاريخية بختام تعاملات الأسبوع الماضي

تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد


فيما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.69% ليغلق عند مستوى 5274 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 7645 نقطة.

أداء مؤشرات البورصة إرتفاع مؤشر إيجي إكس 30 إيجي إكس 100 إيجي إكس 100 متساوي الأوزان إيجي إكس 30 للعائد الكلي

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