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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

حنان رمسيس: مؤشرات البورصة تواصل اختراق القمم التاريخية بختام تعاملات الأسبوع الماضي

ختام البورصة
ختام البورصة

أغلقت البورصة المصرية تعاملاتها الختامية للأسبوع الماضي، على ارتفاع جماعي في مؤشراتها، إذ ارتفع مؤشرها العام لـ 25519 نقطة، بارتفاع بنسبة 1.96%، مخترقة قمة جديدة، ضمن سلسلة القمة التي اخترقعها مؤخرًا.


وقالت حنان رمسيس خبير أسواق المال بالبورصة المصرية: صعد المؤشر الرئيسي EGX30، مرتفعا بنسبة 1.96% ومسجلا 25519 نقطة. وسط أداء قوي لجميع المؤشرات، وارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 0.63% إلى 5065 نقطة. وEGX100 بنسبة 0.89% عند 7444 نقطة.


وأضافت “رمسيس”: توجه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء بصافي قيمة بلغت 10.2 مليون جنيه و226 مليون على التوالي، في حين قصد المصريون البيع بصافي قيمة بلغت 236 مليون جنيه، وبلغ إجمالي قيمة التداول نحو 4.5 مليار جنيه والكمية 1.4 مليار ورقة منفذة على 121 ألف عملية على مدار تعاملات اليوم، وسجل رأس المال السوقي للشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 1.713 تريليون جنيه.

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