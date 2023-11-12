تباين أداء مؤشرات البورصة بختام تعاملات اليوم الأحد

تباينت البورصة المصرية بختام تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع وسط تراجع مؤشر البورصة الرئيسي، وارتفاع مؤشري الأسهم المتوسطة والأوسع انتشارا.

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه ليسجل 1.613 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 1.64% ليصل إلى مستوى 23910.66 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 28897.81 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.6% ليصل إلى مستوى 10177.38 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.5% ليصل إلى مستوى 4732.43 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.74% ليصل إلى مستوى 6960.46 نقطة.