سهم فوري يخسر 5.3% بمنتصف تعاملات اليوم الأحد

انخفض سهم فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، بمعدل 5.3%، ليسجل سعر 4.92 جنيه في تمام الساعة 13.27 اليوم.

ويتراجع سهم شركة فوري منذ تعاملات الخميس الماضي بعد انتشار أنباء بتعرض الشركة إلى هجمة سيبرانية أدت إلى تعرض بيانات عملائها إلى التسريب.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات اليوم، الأحد، أولى جلسات الأسبوع، وسط تراجع المؤشر الرئيسي وارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30"، المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة، بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 24075 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.83% ليصل إلى مستوى 29096 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 10246 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليصل إلى مستوى 4679 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.1% ليصل إلى مستوى 6916 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.14% ليصل إلى مستوى 5338 نقطة.



