160 دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأحد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاحد 12-11-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا.
وهبط سعر الذهب عالميا، إلى 1938 دولار للاوقية .
واستمرت التدفقات المالية في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر وفقا لما أعلنه مجلس الذهب العالمي، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر 2023، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر، وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.
سعر الذهب عالميا
وتراجع سعر الذهب عالميا إلى 1938 دولارا للاوقية، بعد أن كسر حاجز ال 2000 دولار بداية الشهر الجاري
سعر الذهب في مصر
في مصر سجل سعر الجنيه الذهب 20,760جنيه مقابل 20920 جنيه الاسبوع الماضي بتراجع بلغ 160 جنيها.
وعلى مستوى الجرامات
سعر الذهب عيار 21
وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,585 شراء 2,595
سعر الذهب عيار 18
وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,216 شراء 2,224
سعر الذهب عيار 24
وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,954 شراء 2,966
سعر الذهب اليوم
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,954 شراء 2,966
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,708 شراء 2,719
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,585 شراء 2,595
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 2,216 شراء 2,224
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,723 شراء 1,730
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,477 شراء 1,483
|الاونصة
|بيع 91,878 شراء 92,234
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 20,680 شراء 20,760
|الكيلو
|بيع 2,954,286 شراء 2,965,714
أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.