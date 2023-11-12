160 دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأحد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاحد 12-11-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا.

وهبط سعر الذهب عالميا، إلى 1938 دولار للاوقية .

واستمرت التدفقات المالية في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر وفقا لما أعلنه مجلس الذهب العالمي، ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر 2023، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر، وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.

سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى 1938 دولارا للاوقية، بعد أن كسر حاجز ال 2000 دولار بداية الشهر الجاري

سعر الذهب في مصر

في مصر سجل سعر الجنيه الذهب 20,760جنيه مقابل 20920 جنيه الاسبوع الماضي بتراجع بلغ 160 جنيها.

وعلى مستوى الجرامات

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,585 شراء 2,595

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,216 شراء 2,224

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,954 شراء 2,966

سعر الذهب اليوم

أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,954 شراء 2,966 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,708 شراء 2,719 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,585 شراء 2,595 أسعار الذهب عيار 18 بيع 2,216 شراء 2,224 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,723 شراء 1,730 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,477 شراء 1,483 الاونصة بيع 91,878 شراء 92,234 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 20,680 شراء 20,760 الكيلو بيع 2,954,286 شراء 2,965,714

أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.