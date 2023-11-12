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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

160 دفعة واحدة.. هبوط مفاجيء في سعر الذهب اليوم الأحد

صدى البلد

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاحد 12-11-2023، في مصر على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، متأثرة بتراجع سعر الذهب عالميا.

وهبط سعر الذهب عالميا، إلى  1938 دولار للاوقية .

واستمرت التدفقات المالية في الخروج من صناديق الاستثمار في الذهب خلال شهر أكتوبر وفقا لما أعلنه مجلس الذهب العالمي،  ولكن بوتيرة أقل من شهر سبتمبر 2023، لتسجل تدفقات خارجة بقيمة 2 مليار دولار في أكتوبر، وهي الخسارة الشهرية الخامسة على التوالي.

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سعر الذهب عالميا

وتراجع سعر الذهب عالميا إلى  1938 دولارا للاوقية، بعد أن كسر حاجز ال 2000 دولار بداية الشهر الجاري

سعر الذهب في مصر 

 في مصر سجل سعر الجنيه الذهب  20,760جنيه مقابل 20920  جنيه الاسبوع الماضي بتراجع بلغ 160 جنيها. 

وعلى مستوى الجرامات 

سعر الذهب عيار 21

وصل سعر الذهب عيار 21 إلى بيع 2,585 شراء 2,595

سعر الذهب عيار 18

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى بيع 2,216 شراء 2,224

سعر الذهب عيار 24

وسجل سعر الذهب عيار 24 الأعلى سعرا بيع 2,954 شراء 2,966

سعر الذهب اليوم

 

 

أسعار الذهب عيار 24بيع 2,954 شراء 2,966
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,708 شراء 2,719
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,585 شراء 2,595
أسعار الذهب عيار 18بيع 2,216 شراء 2,224
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,723 شراء 1,730
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,477 شراء 1,483
الاونصةبيع 91,878 شراء 92,234
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 20,680 شراء 20,760
الكيلوبيع 2,954,286 شراء 2,965,714

 أظهرت رابطة سوق سبائك الذهب في لندن (LBMA)- وهي رابطة تجارية دولية تمثل السوق العالمي لسبائك الذهب والفضة التي لديها قاعدة عملاء عالمية- أنه مع نهاية شهر أكتوبر الماضي، انخفضت كمية الذهب المحتفظ بها في خزائن لندن إلى 8587 طنا بنسبة 2% عن الشهر السابق، لتصل قيمته إلى 551.3 مليار دولار.

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