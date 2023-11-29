تباين آداء مؤشرات البورصة المصرية بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء

تباينت مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء حبث واصل المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، تراجعه، فيما ارتفع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.



وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بنسبة 1.09% ليصل إلى مستوى 24848 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.9% ليصل إلى مستوى 29744 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 10580 نقطة.



فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.36% ليصل إلى مستوى 5244 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.8% ليصل إلى مستوى 7604 نقطة، وانخفض مؤشر تميز بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 5828 نقطة.