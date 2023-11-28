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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خبير: مؤشر البورصة الرئيسي يستقر بالمنطقة الحمراء والسبعيني يستمر في حصد المكاسب

صدى البلد

قال حسام عيد خبير أسواق المال، إن المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية Egx30 أغلق متراجعا بأكثر من 783 نقطة بنسبة هبوط 3.03% مسجلا مستوى إغلاق عند مستوى 25121.73 نقطة بفضل ظهور عمليات تصحيح وجني أرباح بالأسهم القيادية والتي قد شهدت اداءا إيجابيا وارتفاعات ملحوظة خلال تعاملات الفترة الأخيرة.

وأضاف أن اتجاه المؤسسات الأجنبية نحو البيع وجني الأرباح الرأسمالية بالقرب من القمة التاريخية للمؤشر الرئيسي وتحديدا بالقرب مستوى 26000 نقطة انعكس سلبا على أداء المؤشر الرئيسي ودفعه الى الإغلاق بالمنطقة الحمراء بينما اتجهت المؤسسات المالية المصرية والعربية نحو الشراء وفتح وزيادة مراكزهم المالية بالقرب من مستوى الدعم الرئيسي وهو 25000 نقطة.

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تباين أداء مؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الثلاثاء

وأشار إلى أن استقرار المؤشر الرئيسي أعلى مستوى الدعم الرئيسي قد يدفعه إلى الارتداد ومعاودة الصعود مرة أخرى معوما بانتهاء عمليات التصحيح وجني الأرباح الرأسمالية واستمرار اتجاه المؤسسات المالية المصرية والعربية  نحو الشراء وزيادة مراكزهم  المالية.

وعن مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة Egx70 قال حسام عيد، إنه استمر في حصد المكاسب وتحقيق مستويات تاريخية جديدة وأغلق مرتفعا بمقدار 44.88 نقطة بنسبة صعود 0.80% مسجلا مستوى إغلاق عند 5174.36 نقطة بفضل الأداء الإيجابي والصعود لأغلب الأسهم الصغيرة والمتوسطة والمتاجرة السريعة واستمرار اتجاه بالرغم من إتجاه المستثمرين الأفراد نحو البيع وجني الأرباح.

وتوقع أن يشهد المؤشر السبعيني عمليات تصحيح وجني أرباح خلال الفترة المقبلة قد تدفعه إلى اختبار مستوى الدعم الرئيسي وهو 5060 نقطة ثم معاودة الصعود مرة أخرى مدعوما بانتهاء عمليات التصحيح وعودة إتجاه المستثمرين الأفراد نحو الشراء مرة أخرى.


 

اسواق المال البورصة الأسهم القيادية الأرباح الرأسمالية

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