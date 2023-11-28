البورصة تخسر 13 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء

خسر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 13 مليار جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الثلاثاء - جلسة منتصف الأسبوع - وسط تباين أداء مؤشرات حيث انحفض مؤشر البورصة الرئيسي فيما ارتفع مؤشر الأسهم المتوسطة.

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهما مقيدة بالبورصة بنسبة 1.285% ليصل إلى مستوى 25,572.73 نقطة.

وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.07% ليصل إلى مستوى 30,517.72 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة1.04% ليصل إلى مستوى 10,894.31 نقطة.



كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.48% ليصل إلى مستوى 5,153.85 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 7,553.42 نقطة.