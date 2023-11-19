البورصة المصرية تقود ارتفاعات أسواق المال العربية خلال مستهل تعاملات الأسبوع

صعدت أغلب مؤشرات أسواق المال العربية، خلال ختام الأحد، مستهل الأسبوع، وقادت البورصة المصرية ارتفاعات البورصات العربية، فيما تراجعت البورصة الأردنية.

ونستعرض خلال السطور حركة أسواق المال العربية مستهل تعاملات الأسبوع، فيما عدا سوقا دبي وأبوظبي إجازة أسبوعية ، على أن يستأنفوا تداولاتهم اليوم الاثنين.

البورصة تربح 30 مليار جنيه

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 30 مليار جنيه ليصل إلى تريليون و679 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 45.5 مليار جنيه.

وقفز مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30"بنسبة 2.1% مسجلًا 24899.59 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.89 في المئة ليصل إلى مستوى4009.12 نقاط، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنحو 1.07 في المائة لينهي التعاملات عند مستوى 43 .7236 نقطة.

مؤشر سوق الأسهم السعودية

أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا 55.06 نقطة ليقفل عند مستوى 11137.03 نقطة و بتداولات بلغت قيمتها 4.5 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 264 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 158 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 59 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات إسمنت أم القرى، ونادك، والتطويرية الغذائية، ومكة، وأنابيب الشرق الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساسكو، والصناعة الكهربائية، ودلة الصحية، ورعاية، وبن داود الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض بين 9.91% و2.22% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وشمس، وجبل عمر، وأرامكو السعودية، وأمريكانا هي الأكثر نشاطًا في الكمية, وكانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وجبل عمر، وسال، والراجحي، وعذيب للاتصالات هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية الموازي (نمو) اليوم مرتفعًا 77.43 نقطة ليقفل عند مستوى 23683.36 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 23.4 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.

بورصة الكويت ترتفع عند الإغلاق بدعم 8 قطاعات

أغلقت المؤشرات الرئيسية لبورصة الكويت تعاملات اليوم الأحد مرتفعة؛ بدعم 8 قطاعات.

ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.02%، وصعد "العام" بنحو 0.12%، كما ارتفع المؤشران الرئيسي 50 والرئيسي بنسبة 0.94% و0.51% على التوالي، عن مستوى جلسة الخميس الماضي.

بلغت قيمة التداول في بورصة الكويت بتعاملات اليوم 45.60 مليون دينار، وزعت على 186.90 مليون سهم، بتنفيذ 9.61 ألف صفقة.

ودعم الجلسة ارتفاع 8 قطاعات على رأسها الطاقة بنحو 1.20%، فيما تراجع 4 قطاعات على رأسهم الخدمات الاستهلاكية بواقع 0.85%.

وعلى مستوى الأسهم، فقد ارتفع 62 سهماً على رأسها "بيت الطاقة" بواقع 18.76%، بينما تراجع 43 سهماً على رأسها "سينما" بنحو 9.62%، فيما استقر سعر 15 سهماً.

وتصدر سهم "أرزان" المرتفع 3.80%، نشاط التداول من حيث الكميات بحجم بلغ 26.32 مليون سهم، وتصدر السيولة سهم "بيتك" بقيمة 6.35 مليون دينار، بارتفاع 0.28%.

مؤشر بورصة قطر اليوم يغلق مرتفعاً

أغلق مؤشر بورصة قطر اليوم، مرتفعاً بنسبة 0.19 %، بواقع 19.690 نقطة، ليصل إلى مستوى 10241.170 نقطة.

وتم خلال جلسة اليوم، تداول 163 مليونًا و943 ألفًا و389 سهمًا، بقيمة 462 مليونًا و538 ألفًا و484.567 ريالًا، نتيجة تنفيذ 15126 صفقة في جميع القطاعات.

وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول 598 مليارًا 761 مليونًا 333 ألفًا و890.900 ريالًا، مقابل 597 مليارًا و586 مليونًا و164 ألفًا و994.380ريالًا، في الجلسة السابقة.

ارتفاع مؤشر بورصة مسقط

أغلق مؤشر بورصة مسقط "30 " اليوم عند مستوى 4622.35 نقطة مرتفعًا 3 نقاط، وبنسبة 0.06 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 4619.36 نقطة.

وبلغت قيمة التداول 4 ملايين و144 ألفًا و761 ريالًا عُمانيًّا، منخفضة بنسبة 97.7 % مقارنةً مع آخر جلسة تداول بلغت 180 مليونًا و359 ألفًا و610 ريالات عُمانية.

وأشار التقرير الصادر عن بورصة مسقط إلى أن القيمة السوقية قد ارتفعت بنسبة 0.018 % عن آخر يوم تداول، وبلغت ما يقرب من 23.85 مليار ريال عُماني.

تباين مؤشرا البحرين

قفل مؤشر البحرين العام اليوم، عند مستوى 1,944.11 بانخفاض قدره 2.41 نقطة عن معدل الإقفال السابق، في حين أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 743.44 بارتفاع قدره 1.70 نقطة عن معدل إقفاله السابق.

وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونًا و311 ألفًا و723 سهمًا بقيمة إجمالية قدرها 495 ألفًا و91 دينارًا بحرينيًّا نفذت من خلال 44 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على انخفاض

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على انخفاض بنسبة 0.02%، لتصل عند مستوى 2393.82 نقطة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 2.8 مليون سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 2.5 مليون دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2011 صفقة.