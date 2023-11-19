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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة تواصل الأداء الإيجابي بمنتصف تعاملات اليوم الأحد 

صدى البلد

واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الأحد،  أول الأسبوع، بدعم من مشتريات المستثمرين على الأسهم القيادية والمتوسطة. 

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 شهما مقيدة بنسبة 1.93% ليصل إلى مستوى 24852 نقطة.

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أداء إيجابي لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات اليوم الأحد

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سعيد الفقي: البورصة المصرية تستهدف مستويات تاريخية قبل نهاية العام

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.58% ليصل إلى مستوى 29973 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.9% ليصل إلى مستوى 10575 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.50% ليصل إلى مستوى 4938 نقطة.

وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.51% ليصل إلى مستوى 7267 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 1.24% ليصل إلى مستوى 5943 نقطة

 

البورصة مؤشرات البورصة مشتريات المستثمرين الأسهم القيادية

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