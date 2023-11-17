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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعيد الفقي: البورصة المصرية تستهدف مستويات تاريخية قبل نهاية العام

الدكتور سعيد الفقي
الدكتور سعيد الفقي

قال الدكتور سعيد الفقي خبير أسواق المال ان مؤشرات البورصة المصرية ارتفعت مع نهاية تداولات الاسبوع حيث اغلق المؤشر الرئيس عند مستوي 24383 وصعد 244 بنسبة 1% وسط اداء جيد لغالبية الاسهم خاصة الاسهم القيادية التي ساعدت في وصول المؤشر للمستويات الحالية.

واضاف الفقي ان المؤشر يواجه مستوى المقاومة عند 24443 نقطة وان هذا المستوى وصل اليه المؤشر من قبل ويعد الاعلى له موضحا ان تجاوز هذا المستوى يدفعنا الى مستويات جديدة ويكون المستهدف الاول له عند 25500 نقطة ثم مستوى 25800 نقطة خلال الفترة القادمة.

ويتوقع الفقي وصول المؤشر لمستهدفاته الجديدة قبل نهاية العام وسط فترات جني ارباح قصيرة يعقبها صعود اقوى للوصول الى المستهدف ومستوى 24000 نقطة الذي اصبح مستوى دعم.

وعن مؤشر الاسهم الصغيرة والمتوسطة قال الفقي انه حقق مستوى جديدا لم يحققة من قبل حيث اغلق عند مستوي 4865 نقطة مع نهاية تداولات الاسبوع وتخطي مستوى 24840 نقطة وقد كان هذا المستوى الأعلى له مضيفان أن المؤشر لديه مستوى مقاومة عند 4960 نقطة الي 5000 نقطة والمتوقع استهداف هذا المستوى خلال الفترة القادمة.

أكد الفقي ان الاسهم المصرية أمامها الكثير لتحققه من خلال اعادة تقييم اصول الشركات والتي مازالت اسعار اسهمها رغم هذه الارتفاعات لم تعبر عن قيمتها الحقيقية.

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