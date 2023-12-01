المصريون في الخارج يتوافدون إلى السفارات للتصويت بالانتخابات الرئاسية | شاهد

استمر توافد الجاليات المصرية في الخارج، للتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024 التي انطلقت صباح اليوم الأول من ديسمبر 2023 في خارج مصر.

ونشرت حسابات وزارة الخارجية على مواقع التواصل الإجتماعي صورا للمصريين في عدد من السفارات حول العالم، يدلون بأصواتهم من بينهم سفارات القاهرة في بلجيكا واستراليا وإيران وبوروندي وإثيوبيا.

وتجرى الانتخابات الرئاسية، في الداخل أيام 10 و11 و12 ديسمبر المقبل، ويتنافس فيها أربعة مرشحين هم المرشح عبدالفتاح السيسي، والمرشح عبد السند يمامة، والمرشح فريد زهران، والمرشح حازم عمر.