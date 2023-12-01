عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحد قضاة لجنة قنصلية مصر بدبي يساعد سيدة على التصويت بانتخابات الرئاسة

خروج أحد قضاة لجنة
خروج أحد قضاة لجنة قنصلية مصر بدبي لسيدة من كبار السن

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يرصد خروج أحد قضاة لجنة قنصلية مصر بدبي لسيدة من كبار السن لتسهيل عملية التصويت.


تجري العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة


ورفع بعض الناخبين علم مصر أثناء الاظلاء بأصواتهم في الإنتخابات كما رفع البعض صورا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وتجري العملية الانتخابية خارج مصر في عدد ١٣٧ سفارة وقنصلية في ١٢١ دولة حول العالم  والتى صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢٧ سنة ٢٠٢٣ بتحديد مقراتها وعناوينها، كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انه يحق لكل مصري مقيد في قاعدة بيانات الناخبين ان يكونوا متواجدين خارج البلاد سواء كانوا مقيمين او زائرين لفترة وجيزة.

التصويت الهيئة الوطنية للانتخابات الهيئة الوطنية الرئاسي عبد الفتاح السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

أزمة السكر تودع المصريين والكيلو بـ 24 جنيهًا.. مفاجأة قوية خلال أيام

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

الحكومة تحدد موعد انتهاء أزمة السكر رسميًا.. إجراءات عاجلة لضبط الأسعار

من “هربيك” إلى “قبلت اعتذارك”| القصة الكاملة لصلح عمرو أديب ومحمد رمضان.. وتدخل سعودي حل الأزمة

ترشيحاتنا

وزير النقل: تطوير الموانئ المصرية رفع مؤشر الأداء اللوجستي 11 مركزا

القاهرة الإخبارية: نقل مصابي قصف الاحتلال إلى مستشفى ناصر في خان يونس

أرخص 5 سيارات زيرو في مصر .. مواصفات وأسعار وصور

السفارة المصرية في لوس أنجلوس تبدأ التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024

المصري يزيح الزمالك للمركز السابع | اِعرف ترتيب الدوري

لحظة عودة شاحنات المساعدات من غزة إلى معبر رفح بعد إفراغ حمولتها.. فيديو


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رقم غير متوقع.. سعر فستان نادين نسيب نجيم في دبي يثير الجدل

أغلبها في الساقين.. أعراض تحذيرية واضحة تدل على ارتفاع الكوليسترول بالدم

10 فوائد لتناول عين الجمل يوميا

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

فيديو

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ