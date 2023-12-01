أحد قضاة لجنة قنصلية مصر بدبي يساعد سيدة على التصويت بانتخابات الرئاسة

عرضت فضائية "إكسترا نيوز"، فيديو يرصد خروج أحد قضاة لجنة قنصلية مصر بدبي لسيدة من كبار السن لتسهيل عملية التصويت.



تجري العملية الانتخابية خارج مصر في 137 سفارة



ورفع بعض الناخبين علم مصر أثناء الاظلاء بأصواتهم في الإنتخابات كما رفع البعض صورا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي وتجري العملية الانتخابية خارج مصر في عدد ١٣٧ سفارة وقنصلية في ١٢١ دولة حول العالم والتى صدر قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم ٢٧ سنة ٢٠٢٣ بتحديد مقراتها وعناوينها، كما أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات انه يحق لكل مصري مقيد في قاعدة بيانات الناخبين ان يكونوا متواجدين خارج البلاد سواء كانوا مقيمين او زائرين لفترة وجيزة.