انخفاض سعر الزيت| بشرى سارة من “التموين” قبل صرف حصص ديسمبر.. و3 مليارات جنيه دعم شهري

وزارة التموين :

انتظام صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر بجميع المحافظات

أكثر من 3 مليارات جنيه قيمة السلع المدعمة شهرياً

المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية كافي لمدة 5 أشهر

السكر متاح على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه

ضبط 800 طنا من السكر خلال الأسبوع الماضي في 5 مناطق بغرض التصرف



أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر والتي بدأت اليوم وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح 64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 31 صنفاً بقيمة تصل لأكثر من 3 مليارات جنيه شهرياً بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا .

وأكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من 5 أشهر، لافتاً إلي أنه هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة ( العامة والمصرية) لضمان استمرار احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ. عبر المخازن الـ 1500 على مستوى الجمهورية

وأشار وزير التموين إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة ، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع.

وأوضح وزير التموين، أن نظام صرف السلع التموينية لصالح بدالي التموين وفروع مشروع جمعتي سيكون بالصنف المحدد مسبقاً والذي تم تطبيقه في عددا من المحافظات، وجاري تطبيقه في باقي المحافظات تباعاً.

وكشف المصيلحي، عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً ان نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونياً.

فحص دوري على جودة السلع المطروحة بالمنظومة التموينية

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية، أن الشركة تقوم بالكشف اليومي على جودة السلع المطروحة بالمنظومة التموينية من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.

ولفت إلي تجهيز المركز بأحدث الأجهزة وفقاً المقاييس العالمية، بالإضافة إلي الاستعانة بالخبرات الكبيرة في هذا المجال ، مما يعمل على وصول أفضل السلع للمواطنين عبر الدعم الحكومي.

من جهته قال محي الدين إسماعيل مدير الإدارة العامة للرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في الجيزة، أن صرف السلع التموينية المدعمة لشهر ديسمبر الجاري تتم بشكل طبيعي وذلك بنحو 2 مليون و50 ألف بطاقة تموينية بعدد 4 ملايين مستفيد في الجيزة.

وأضاف إسماعيل خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين على منافذ الصرف في منطقة الكوم الأخضر بالجيزة أن السكر متاح على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه، وزجاجة الزيت بسعر 30 جنيها، مؤكدا عدم وجود أي ارتفاعات في أسعار قائمة المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري.

ولفت مدير الإدارة العامة للرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه تم ضبط نحو 800 طنا من السكر لدي عدد من محتكري السلع خلال الأسبوع الماضي في 5 مناطق هي أكتوبر والعمرانية وكرداسة والصف والحوامدية بغرض التصرف.

بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين، أن الدولة نجحت مؤخراً في تطبيق منظومة خفض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية و منافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

وقال حمادة سمير بقال تمويني في الجيزة، أنه استلم الاستعاضة الأولي بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري، وجاري استلام باقي الاستعاضات تباعاً، لافتاً إلي انه يقوم بصرف السلع التموينية لنحو 2500 بطاقة شهريا .

وأضاف سمير أن أكثر السلع تشهد إقبالا من حاملي البطاقات التموينية هي السكر و الزيوت بأنواعها، بينما يتم الإقبال على المكرونة و مساحيق الغسيل و الأرز لسلع نقاط الخبز المدعم.

توفير السلع

وبدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية توفير السلع التموينية للمواطنين، اليوم الجمعة، أول ديسمبر من 2023، حيث ستتم عملية صرف هذه السلع عبر 40 ألف منفذ في جميع أنحاء البلاد، ويستفيد منها حوالي 64 مليون مواطن.

ويتم توفير 31 صنفًا مختلفًا من السلع التموينية بقيمة تصل إلى أكثر من 3 مليارات جنيه شهريًا، مما يعادل حوالي 37 مليار جنيه سنويًا.

وأكد وزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحى، أن هناك مخزونًا كبيرًا من السلع الأساسية يكفي لمدة تزيد عن 6 أشهر.

وأشار إلى أن هناك توجيهات مستمرة تُقدم لشركات الجملة، بما في ذلك الشركات العامة والشركة المصرية لتجارة الجملة، لضمان استمرار توفير السلع المدعمة للمواطنين من خلال المنافذ التموينية المنتشرة في 1500 مخزن على مستوى البلاد.

قائمة أسعار السلع التموينية خلال شهر ديسمبر 2023

سعر السكر في التموين خلال شهر ديسمبر

سعر السكر المعبأ 1 كجم بسعر 12.60 جنيه.

سعرزيت خليط 800 مللي في التموين خلال شهر ديسمبر

زيت خليط 800 مللي بسعر 30 جنيها.

سعر الدقيق في التموين خلال شهر ديسمبر

الدقيق المعبأ ورقي أو بلاستيك 1 كجم بسعر 18.00 جنيها.

سعر المكرونة 800 جم في التموين خلال شهر ديسمبر

المكرونة 800 جم بسعر 13.00 جنيها.

سعر المكرونة 400 جم في التموين خلال شهر ديسمبر

المكرونة 400 جم بسعر 6.5 جنيه.

سعر اللبن الجاف 125 جم في التموين خلال شهر ديسمبر

اللبن الجاف 125 جم بسعر 25.5 جنيه.

سعر الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا في التموين خلال شهر ديسمبر

الطحينة البيضاء ظرف 140 جرامًا بسعر 3.75 جنيه.

سعر المربى في التموين خلال شهر ديسمبر

المربى.. أنواع 350 جرامًا بسعر 16 جنيها.

سعر التونة المفتتة وزن 140 جرامًا في التموين خلال شهر ديسمبر

التونة المفتتة وزن 140 جرامًا بسعر 18 جنيها.

سعر الجبن الأبيض في التموين خلال شهر ديسمبر

الجبن الأبيض زنة 125 جراما بسعر 4.5 جنيه.

سعر الجبنة تتراباك في التموين خلال شهر ديسمبر

الجبنة تتراباك 500 جم بسعر 14 جنيها.

سعر الجبنة تتراباك في التموين خلال شهر ديسمبر

الجبنة تتراباك 250 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر الفول المعبأ في التموين خلال شهر ديسمبر

الفول المعبأ 500 جم بسعر 9.00 جنيهات.

سعر السمن في التموين خلال شهر ديسمبر

المسلى صناعي 800 جم بسعر 36 جنيها.

سعر العدس المجروش في التموين خلال شهر ديسمبر

العدس المجروش 500 جم بسعر 21 جنيها.

سعر الصلصة في التموين خلال شهر ديسمبر

الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

سعر کیس ملح طعام في التموين خلال شهر ديسمبر

کیس ملح طعام 300 جم بسعر 1.25 جنيه.

سعر البسكويت يويوز في التموين خلال شهر ديسمبر

البسكويت يويوز ويفر أنواع بسعر 2.75 جنيه.

سعر البسكويت تومورو في التموين خلال شهر ديسمبر

البسكويت تومورو أنواع 3 جنيهات.

سعر الصلصة في التموين خلال شهر ديسمبر

الصلصة 300 جم بسعر 8 جنيهات.

سعر الشاي ناعم في التموين خلال شهر ديسمبر

الشاي ناعم 40 جم بسعر 5 جنيهات.

سعر البسكويت بوو في التموين خلال شهر ديسمبر

البسكويت بوو أنواع 3.75 جنيه.

سعر صابون غسيل في التموين خلال شهر ديسمبر

صابون غسيل 125 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر صابون تواليت في التموين خلال شهر ديسمبر

صابون تواليت 125 جم بسعر 7.50 جنيه.

سعر مسحوق أتوماتيك في التموين خلال شهر ديسمبر

مسحوق أتوماتيك 800 كجم بسعر 25 جنيها.

سعر مسحوق عادي في التموين خلال شهر ديسمبر

مسحوق عادي يدوي 800 جم بسعر 16 جنيها.

سعر کیس سائل غسيل أواني في التموين خلال شهر ديسمبر

کیس سائل غسيل أواني 80 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر القهوة سريعة الذوبان في التموين خلال شهر ديسمبر

القهوة سريعة الذوبان 18 جم بسعر 4 جنيهات.

سعر علبة مرقة دجاج في التموين خلال شهر ديسمبر

علبة مرقة دجاج بسعر 6 جنيهات.

سعر حلاوة طحينية في التموين خلال شهر ديسمبر

بار حلاوة طحينية سادة 40 جم بسعر 3 جنيهات.

سعر البسكويت يويوز في التموين خلال شهر ديسمبر

البسكويت يويوز سادة 1.50 جنيه.

سعر الخل 5% 900 ملي في التموين خلال شهر ديسمبر

الخل 5% 900 ملي بسعر 6 جنيهات