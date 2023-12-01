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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التموين: انتظام صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر بجميع المحافظات

السلع التموينية
السلع التموينية

أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، انتظام عمليات صرف السلع التموينية لشهر ديسمبر والتي بدأت اليوم وذلك عبر 40 ألف منفذ على مستوى الجمهورية لصالح  64 مليون مواطن، حيث يتم توفير 31 صنفاً بقيمة تصل لأكثر من  3 مليارات جنيه شهرياً بما يقرب من 37 مليار جنيه سنويا .

وأكد الدكتور علي المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية توافر كافة السلع الأساسية بمخزونات كبيرة تصل لأكثر من  5 أشهر، لافتاً إلي أنه هناك توجيهات مستمرة مع شركات الجملة ( العامة والمصرية) لضمان استمرار  احتياجات المواطنين من السلع المدعمة بالمنافذ. عبر المخازن الـ 1500 على مستوى الجمهورية

وأشار  الوزير إلي استمرار جهود الوزارة في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي لتلبية احتياجات المواطنين سواء من الأصناف المدعمة او الحرة ، فضلا عن تسيير حملات يومية على المنافذ للتأكد من توافر السلع

وأوضح الوزير أن نظام صرف السلع التموينية لصالح بدالي التموين وفروع مشروع جمعتي سيكون بالصنف المحدد مسبقاً والذي تم تطبيقة في عددا من المحافظات، وجاري تطبيقه في باقي المحافظات تباعاً.

وكشف المصيلحي عن مساهمة النظام الجديد في حوكمة صرف السلع التموينية للمواطنين على بطاقة الدعم ومعرفة الأرصدة بالمخازن، مؤكداً ان نظام صرف الاستعاضات للمنافذ سوف يكون الكترونياً.

فحص دوري على جودة السلع المطروحة بالمنظومة التموينية

من جانبه قال اللواء أحمد حسنين رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية ، أن الشركة تقوم بالكشف اليومي على جودة السلع المطروحة بالمنظومة التموينية من خلال مركز تطوير وسلامة الغذاء الذي تم إنشاؤه لهذا الغرض.

ولفت إلي تجهيز المركز بأحدث الأجهزة وفقاً المقاييس العالمية، بالإضافة إلي الاستعانة بالخبرات الكبيرة في هذا المجال ، مما يعمل على وصول أفضل السلع للمواطنين عبر الدعم الحكومي.

من جهته قال محي الدين إسماعيل مدير الإدارة العامة للرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة، أن صرف السلع التموينية المدعمة لشهر ديسمبر الجاري تتم بشكل طبيعي وذلك بنحو 2 مليون و50 ألف بطاقة تموينية بعدد 4 ملايين مستفيد في الجيزة.

وأضاف إسماعيل خلال جولة تفقدية بمشاركة المركز الاعلامي لوزارة التموين على منافذ الصرف في منطقة الكوم الأخضر بمحافظة الجيزة أن السكر متاح على البطاقات التموينية بسعر 12.6 جنيه، وزجاجة الزيت بسعر 30 جنيها، مؤكدا عدم وجود أي ارتفاعات في أسعار قائمة المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري.

ولفت مدير الإدارة العامة للرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الجيزة أنه تم ضبط نحو 800 طنا من السكر لدي عدد من محتكري السلع خلال الأسبوع الماضي في 5 مناطق هي أكتوبر والعمرانية وكرداسة والصف والحوامدية بغرض التصرف.

بدوره قال رمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين ، أن الدولة نجحت مؤخراً في تطبيق  منظومة خفض الأسعار تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وذلك بمشاركة واسعة من السلاسل التجارية و منافذ القطاع الخاص وكذلك المجمعات الاستهلاكية.

وأوضح أن الدولة ممثلة في وزارة التموين تواصل جهودها لتوفير جميع أنواع السلع المدعمة المدرجة ضمن منظومة السلع التموينية، إضافة إلي سلع فارق نقاط الخبز التي تصرف بالمجان لصالح 64 مليون مواطن من أصحاب البطاقات، ما زاد من القوة الشرائية للمواطنين.

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وقال حمادة سمير بقال تمويني في الجيزة أنه استلم الاستعاضة الأولي بواقع 25% من كميات المقررات التموينية لشهر ديسمبر الجاري، وجاري استلام باقي الاستعاضات تباعاً، لافتاً إلي انه يقوم بصرف السلع التموينية لنحو 2500 بطاقة شهريا .

وأضاف سمير أن أكثر السلع تشهد إقبالا من حاملي البطاقات التموينية هي السكر و الزيوت بأنواعها، بينما يتم الإقبال على المكرونة و مساحيق الغسيل و الأرز لسلع نقاط الخبز المدعم.

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