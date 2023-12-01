مجموعة الأهلي .. شباب بلوزداد يخسر على أرض ميدياما الغاني 1- 2

انتهت أحداث مباراة ميدياما الغاني وشباب بلوزداد الجزائري بفوز الفريق الغاني بهدفين لهدف، في المباراة التى أقيمت ضمن مواجهات الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الجاري.

وأحرز عبد الرؤوف بن غيث هدف التقدم لصالح شباب بلوزداد ضد ميدياما فى الدقيقة 39 عن طريق ركلة جزاء، ثم سجل دانيال لوموتي هدف التعادل فى الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، وفي الدقيقة 90+4 سجل مامادو كمرديان هدف الفوز للفريق الغاني.

وجاء تشكيل شباب بلوزداد ضد ميدياما الغاني، كالتالى..



أليكسيس جندوز، شعيب قداد، معاد حداد، لعوافي، مختار بلخيثر، ساماك، بنغيث، سالمي، بوصوف، أسامة درفلو، عبد الرحمن مزيان.

ويتواجد فريق شباب بلوزداد الجزائري في المجموعة الرابعة رفقة الأهلي المصري، ونادي يانج افريكانز التنزاني، ونادي ميدياما الغاني.

وبتلك النتيجة يتصدر الأهلي المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بالتساوي مع ميدياما الغاني الثاني وشباب بلوزداد الجزائري الثالث بفارق الأهداف، ويتزيل المجموعة يانج افريكانز بلا رصيد من النقاط.

ويسعي الفريق الجزائري للفوز بلقبه الأول في مسابقة دوري أبطال إفريقيا ويتحدي المناخ الصعب والرطوبة العالية حيث سيلعب في الساعة الرابعة عصرا بالتوقيت الغاني المحلي.

وفاز فريق العاصمة الجزائرية في مباراة الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة أمام ضيفه يانغ أفريكانز التنزاني بـ3 أهداف دون رد.

وبنفس النتيجة خسر ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة أمام الأهلي في مستهل مشوارهما بدور المجموعات.

وتقدم شباب بلوزداد الجزائري بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب تعرضه لمضايقات منذ وصوله لغانا بتأجيل تنقل الفريق من "أكرا" إلى "كوماسي" بإطالة الطريق أثناء التوجه إلى التدريبات.

كما يتعين على مدافعي شباب بلوزداد الحذر من جوناثان سواه، مهاجم ميدياما الغاني نظرا لقدرته علي صناعة الفارق بفضل مهاراته التهديفية وقدراته الفنية العاليتين.