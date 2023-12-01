أحمد ياسر ريان يسجل الهدف الأول لـ سيراميكا كليوباترا بمرمى البنك الأهلي

افتتح أحمد ياسر ريان التسجيل لصالح سيراميكا كليوباترا بالهدف الأول في مرمى البنك الأهلي ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري العام .

وسجل أحمد ياسر ريان الهدف الأول من صناعة اللاعب محمد عنتر في الدقيقة.

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وكان قد أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة الكابتن أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري العام .

وجاء تشكيل الفريق كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: احمد ريان.

يجلس على مقاعد البدلاء كلا من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا.