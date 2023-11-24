مجموعة الأهلي.. شباب بلوزداد يضرب يانج أفريكانز بثلاثية نظيفة في دوري الأبطال

تمكن فريق شباب بلوزداد الجزائري من تحقيق فوز سهل على حساب ضيفه يانج أفريكانز التنزاني بثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين مساء اليوم الجمعة، على أرضية ملعب 5 جويلية، ضمن منافسات المجموعة الرابعة في بطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تضم أيضًا ناديي الأهلي المصري وميدياما الغاني اللذان يلتقيان غدا السبت.

وجاء فوز شباب بلوزداد بالتقدم مبكرًا عن طريق لاعب الوسط عبدالرؤوف بن غيث، في الدقيقة العاشرة، ثم عزز الفريق الجزائري تقدمه في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، عن طريق عبدالرحمن مزيان، واختتم الجامبي البديل لامين جالو، ثلاثية شباب بلوزداد في الدقيقة 94، بتسديدة قوية اصطدمت بمدافع الضيوف لتغير اتجاهها وتسكن الشباك.

وبتلك النتيجة يتصدر فريق شباب بلوزداد المجموعة الرابعة برصيد 3 نقاط بصفة مؤقتة، بينما تجمد رصيد يانج أفريكانز بدون نقاط، ليتذيل ترتيب المجموعة، في المركز الرابع والأخير.

وتستكمل مباريات المجموعة الرابعة، غدًا السبت، بلقاء النادي الأهلي مع نظيره ميدياما الغاني غدًا السبت، على أرضية استاد السلام.