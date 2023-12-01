سيراميكا كليوباترا يهزم البنك الأهلي بهدف نظيف في الدوري

حقق فريق سيراميكا كليوباترا، فوزا مهما، على حساب البنك الأهلي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري العام، بهدف نظيف.

وسجل أحمد ياسر ريان، هدف سيراميكا كليوباترا الوحيد في مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 55، وهو من صناعة اللاعب محمد عنتر .

تشكيل سيراميكا كليوباترا

وكان الجهاز الفني لفريق سيراميكا كليوباترا بقيادة أيمن الرمادي، أعلن تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الجولة السابعة من بطولة الدوري العام .

وجاء تشكيل الفريق الذي خاض المباراة، كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام

خط الدفاع: محمد شكري - احمد رمضان بيكهام - چاستيس آرثر- أحمد هاني.

خط الوسط: محمد إبراهيم -صديق ايجولا - محمد عادل - محمد توني - محمد عنتر.

خط الهجوم: احمد ريان.

فما جلس على مقاعد البدلاء كل من: علي الجابري -إسلام المزين- خالد صبحي - عبد الرحمن بودي -صامويل امادي- احمد القرموطي - محمود نبيل - مروان عثمان - چون ايبوكا.