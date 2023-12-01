الهلال السوداني يحقق فوزا كبيرا على حساب الترجي التونسي بدوري الأبطال

تمكن الهلال السوداني من تحقيق فوز كبير على حساب نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في قمة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الهلال السوداني إلى 3 نقاط، وتوقف رصيد الترجي عند 3 نقاط أيضا وكذلك بترو أتلتيكو نفس الرصيد، ويتذيل المجموعة النجم الساحلي التونسي دون نقاط.

ودخل الهلال السوداني والترجي التونسي، المواجهة النارية، وسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب خطوة نحو التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة القارية الأهم في القارة السمراء.

ويأمل الهلال في تحقيق الفوز على الترجي، لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام بترو أتلتيكو، والاقتراب من الصدارة.

موعد مباراة الهلال والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2024

ولعبت مباراة الهلال والترجي اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، على ملعب بينجامين مكابا الوطني، وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.



القنوات الناقلة

ونقلت مباراة الهلال والترجي في دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN SPORTS HD 6