عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهلال السوداني يحقق فوزا كبيرا على حساب الترجي التونسي بدوري الأبطال

الهلال السوداني
الهلال السوداني

تمكن الهلال السوداني من تحقيق فوز كبير على حساب نظيره الترجي التونسي بثلاثة أهداف لهدف في قمة الجولة الثانية من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

وبتلك النتيجة ارتفع رصيد الهلال السوداني إلى 3 نقاط، وتوقف رصيد الترجي عند 3 نقاط أيضا وكذلك بترو أتلتيكو نفس الرصيد، ويتذيل المجموعة النجم الساحلي التونسي دون نقاط.

ودخل الهلال السوداني والترجي التونسي، المواجهة النارية، وسعى كلا الفريقين لتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب خطوة نحو التأهل إلى الأدوار النهائية من البطولة القارية الأهم في القارة السمراء.

ويأمل الهلال في تحقيق الفوز على الترجي، لتعويض خسارته في الجولة الأولى أمام بترو أتلتيكو، والاقتراب من الصدارة.

موعد مباراة الهلال والترجي في دوري أبطال إفريقيا 2024

ولعبت مباراة الهلال والترجي اليوم الجمعة الموافق 1 ديسمبر 2023، على ملعب بينجامين مكابا الوطني، وانطلقت صافرة بداية المباراة في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر والسعودية.


القنوات الناقلة

ونقلت مباراة الهلال والترجي في دوري أبطال إفريقيا على قناة beIN SPORTS HD 6 

الهلال السوداني الهلال الترجي التونسي الترجي دوري ابطال افريقيا ابطال افريقيا بترو أتلتيكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحكومة تعلنها رسميا| أزمة الدولار إلى زوال .. صدمة السوق السوداء وهذا سعره الآن

إصابة مزمنة.. نجم الأهلي السابق يثير قلق جماهير الأحمر على إمام عاشور

مصر تعلن أسفها لكسر هدنة غزة.. ولا صحة لقصف إسرائيل لمعبر رفح

نامت وصحيت حامل .. مفاجأة في قضية طالبة المدرسة بالمطرية

مقابل زيزو..4 صفقات سوبر على أعتاب الزمالك بينهم مهاجم دولي

إحالة المعدّ للتحقيق | إجراء رادع في الزمالك يخص زيزو

تنبيه عاجل من الأرصاد للمواطنين حتى نهاية الأسبوع بشأن الأمطار.. فيديو

محدش يجرؤ | منشور صادم من عبد الملك يخص الزمالك

موضوعات متعلقة

مجموعة الأهلي .. شباب بلوزداد يخسر على أرض ميدياما الغاني 1- 2

7 غيابات .. قائمة ريال مدريد لمواجهة غرناطة في الدوري الإسباني

ميتروفيتش يقود هجوم الهلال أمام النصر في ديربي الرياض

رونالدو يقود تشكيل النصر لمواجهة الهلال في ديربي الرياض

التعادل يحسم مواجهة الداخلية وبلدية المحلة بالدوري

+90 .. المصري يتغلب على إنبي 2 -1 في الدوري

لدعم هجومه.. ريال مدريد يستهدف صفقة كبيرة من الدوري الألماني

إجراء جديد من إيفرتون على عقوبة خصم الـ 10 نقاط بالدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

وزارة العمل تطلق 22 برنامجا تدريبيا مهنيا لشباب 8 محافظات بالصعيد

بنتي اتحجبت وأنا لسه| القصة الكاملة لأزمة مروة عبد المنعم.. وحور: "ماما حببتني في ربنا والقرآن"

السنغال وبايرن ميونيخ يتلقيان ضربة موجعة بإصابة نجمهما

الخارجية تتابع سير العملية الانتخابية للمصريين في الخارج.. صور

من جديد.. انفجارات قوية تهز تل أبيب

الهيئة العامة للاستعلامات: مصر تسعي لإعادة وقف إطلاق النار في غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود.. ياسمين صبري تخطف الأنظار من مهرجان البحر الأحمر بالسعودية

سعودي كلمة السر| محمد رمضان يعتذر.. وعمرو أديب يفعلها خلال أيام ..ما القصة؟

3 مضاعفات خطيرة تحدث لك عند إرتفاع الكوليسترول في الدم.. احذرها

طريقة عمل ميني بان كيك| أحلى وأرخص من المحلات

فيديو

بصورة مفاجئة.. محمد رمضان يعتذر لـ عمرو أديب والأخير يرد

جد الطفلة الشهيدة ريم «روح الروح» يعثر على ألعابها وسط الركام.. شاهد

هجوم غير مسبوق.. إسرائيل على علم بهجوم حماس منذ أكثر من عام

اللي هيحاسبني ربنا.. هجوم شديد على مروة عبد المنعم بسبب ابنتها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب : غزة وارتفاع وتيرة الموت

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب : نحو مجتمع المعرفة والابتكار

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب : عودة الحرب .. جريمة مشتركة سافرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب : صراع الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هدنة غزة.. وشرعية الأمر الواقع

نيفين منصور

نيفين منصور تكتب: احذر الحرابي

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: دور قطاع الألبان في تطوير الصناعات

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: ليتهم تعلموا الدرس!

اﻟﻤﺰﻳﺪ