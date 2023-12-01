رجال طائرة الأهلي يدخل معسكرا استعدادا للقاء دلفي بالدوري

يسافر الفريق الأول لكرة الطائرة «رجال» بالنادي الأهلي اليوم إلى الإسكندرية استعدادا لمواجهة دلفي في بطولة الدوري يوم السبت.



ويتحرك الفريق في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم من مقر النادي بالجزيرة استعدادا للدخول في معسكر مغلق قبل مواجهة دلفي.



وخاض رجال طائرة الأهلي مرانا صباح اليوم قبل التحرك إلى الإسكندرية، حيث شهد المران جلسة للإسباني فرناندو مونزو المدير الفني مع الفريق، قام خلالها بتوجيه اللاعبين وتصحيح بعض الأخطاء، بالإضافة إلى شرح بعض الجمل الخططية والتكتيكية الخاصة بالمباراة.



ومن المقرر أن يواجه فريق رجال طائرة الأهلي نظيره دلفي غدا السبت في بطولة الدوري على صالة بايونيرز.