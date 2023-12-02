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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

لن تصدق..قرار صادم من الصين ضد أمريكا واوروبا

الباندا
الباندا

بعد أن قررت الصين سحب حيوانات الباندا من أوروبا، تمتع زوار حديقة حيوان إدنبرة بفرصتهم الأخيرة لرؤية وتوديع زوج من الباندا العملاقة الشهيرة يوم أمس الخميس، حيث سيعودان إلى موطنهما في الصين بعد تواجدهما لأكثر من عقد من الزمن في إسكتلندا.

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وسيغادر يانج قوانج وتيان تيان إسكتلندا في مطلع ديسمبر بعد 12 عامًا من الإقامة هناك.

وشكل زوج الباندا عامل جذب شهيرًا منذ أن اصطف الناس في الطريق خارج حديقة الحيوان لاستقبالهما، عندما وصلا في عام 2011.


ويانج قوانج وتيان تيان هما أحدث حيوانات الباندا التي تغادر الغرب بعد انتهاء اتفاقيات التبادل وعدم تجديدها من قبل الصين.

وتوجد حديقة الحيوانات الأمريكية الوحيدة التي تضم حيوانات الباندا في أتلانتا، وينتهي اتفاقها العام المقبل.

وأعادت حديقة الحيوان الوطنية في واشنطن حيوانات الباندا الثلاثة؛ ميي شيانج وتيان تيان وشبلهما شياو تشي جي إلى الصين في وقت سابق من شهر نوفمبر الحالي.


وقد تم إرسال الدببة السوداء والبيضاء في حديقة حيوان سان دييجو إلى موطنهما في عام 2019، وعادت الباندا المتبقية في حديقة حيوان ممفيس بولاية تينيسي في وقت سابق من هذا العام.

وقرر مراقبون مخضرمون للشؤون الصينية أن تقوم بكين بسحب الدببة تدريجيًا من حدائق الحيوان الأمريكية والأوروبية بسبب التوترات مع الحكومات الغربية حول مجموعة من القضايا.

ورغم ذلك قال الرئيس الصيني شي جين بينج خلال زيارته الأخيرة إلى الولايات المتحدة، إن حكومته "مستعدة للاستمرار" في تزويد حدائق الحيوان الأمريكية بالدببة، الأمر الذي أعطى أملًا لمحبي الباندا بأنهم لم يشاهدوها للمرة الأخيرة

الصين الباندا اوروبا

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