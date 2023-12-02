جمال الكشكى: مصر دائما تبنى نفسها وقت الأزمات ولا خوف عليها

أكد الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن مصر دائما تبنى نفسها وقت الأزمات، ودائما مصر في وقت الأزمات لا خوف عليها .

وأضاف الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، خلال حواره ببرنامج “بصراحة" المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أنه في ثورة 30 يونيو استطاع المصريين بناء الدولة المصرية واستردادها بعد أن كانت مختطفة.

وتابع الكاتب الصحفى جمال الكشكى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى:"دائما ما يلتف الشعب المصرى مع وطنه ويقف بجانبها في كل الظروف الأوقات المهمة، ومشهد الانتخابات الرئاسية تزامن مع أحداث غزة ورغم ذلك تستمر مصر في دعم القضية الفلسطينية، وخلال الفترة المقبلة سنسمع لمزيد من المساعدات الكبرى في غزة ".